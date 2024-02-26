ФРГ продолжит расследование диверсии на «Северных потоках»

Германия по-прежнему заинтересована в расследовании взрывов на «Северных потоках». Об этом, комментируя решение Дании отказаться от дальнейших поисков виновных, заявила заместитель представителя Кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

«Федеральное Правительство по-прежнему очень заинтересовано в том, чтобы диверсия была раскрыта и чтобы мы выяснили, кто за ней стоит», — приводит ее слова РИА Новости.

По словам Хофман, расследование ведется под руководством Генпрокуратуры страны.

Сегодня власти Дании объявили о прекращении расследования утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Перед этим к такому же решению пришла и Швеция.

Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.