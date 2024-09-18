Фракции парламента предложили кандидатуры Председателя Госсовета РТ VII созыва

Парламентская фракция «Единая Россия» предложила на должность Председателя Госсовета РТ VII созыва Фарида Мухаметшина, фракция КПРФ — Хафиза Миргалимова. Об этом стало известно на заседании оргкомитета представителей депутатов Государственного Совета РТ VII созыва.

«Если будут другие кандидатуры на должность Председателя Госсовета, то они будут рассмотрены уже на первом заседании парламента седьмого созыва», — сказала секретарь оргкомитета Лилия Маврина.

На должность заместителя Председателя Госсовета фракция КПРФ предложила Хафиза Миргалимова, а «Единая Россия» — Марата Ахметова и Юрия Камалтынова.

«Эти вопросы находятся в компетенции избранного Председателя Госсовета, но предложения фракции подготовили. Все предложения фракций будут переданы в секретариат заседания, а он передаст их избранному Председателю Государственного Совета», — пояснила Маврина.

На должность секретаря парламента «Единая Россия» рекомендовала Лилию Маврину, а КПРФ кандидатуру не внесла.

Кроме того, оргкомитет предложил сформировать восемь комитетов в Госсовете. На основании личных заявлений депутатов работать в комитете по государственному строительству и местному самоуправлению захотели восемь человек; по бюджету, налогам и финансам — 12; по экономике, инвестициям и предпринимательству — 12; по жилищной политике и инфраструктурному развитию — 15; по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике — 12; по законности и правопорядку — восемь ; по социальной политике — 15; по образованию, культуре, науке и национальным вопросам — 12.

«Заявления от всех депутатов получены. Все депутаты распределены по комитетам в соответствии с рекомендациями фракций и их личными заявлениями. Председатели комитетов выдвигаются для избрания на сессии самими комитетами. В перерыве первого заседания Госсовета пройдут заседания комитетов. На них представители комитетов будут избирать кандидатуры для представления на заседании. При этом кандидатуры могут предложить фракции», — отметила Маврина.

Так, фракция «Единая Россия» предложила на должность председателя Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина, по бюджету, налогам и финансам — Леонида Якунина, по жилищной политике и инфраструктурному развитию — Андрея Егорова, по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике — Азата Хамаева, по социальной политике — Светлану Захарову, по образованию, культуре, науке и национальным вопросам — Айрата Зарипова.

На должность председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству единороссы предложили кандидатуру Рягата Хусаинова, главы Лениногорского района. В Госсовете VI созыва руководил этим комитетом Лутфулла Шафигуллин.

На должность председателя Комитета по законности и правопорядку фракция рекомендовала Александра Чубарова. В Госсовете предыдущего созыва он был заместителем председателя этого комитета, а руководителем — Шакир Ягудин.

«Эти кандидатуры приняты фракцией „Единая Россия” единогласно в качестве рекомендации комитетам. В КПРФ, похоже, не обсуждали кандидатуры председателей комитетов. Наверное, будут выдвигать уже на заседании», — подчеркнула Маврина.

В повестку первого заседания Госсовета РТ VII созыва включен вопрос, связанный с избранием депутатов для работы на профессиональной постоянной основе. По закону их количество должно составлять 23 человека. При этом Председатель Госсовета РТ, его два заместителя, секретарь парламента и председатели комитетов работают на постоянной основе по должности.

«Оставшиеся 11 человек избираются в Госсовете на основании личных заявлений депутатов. Если на 11 вакантных мест будет подано больше заявлений, то будет организовано рейтинговое голосование. На сегодня поступили заявления от 11 депутатов», — уточнила Маврина.

Все эти вопросы были рассмотрены позже на втором совещании представителей депутатов Госсовета РТ VII созыва. В совещании приняли участие 33 депутата, представляющие политические партии и одномандатные округа.