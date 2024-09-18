Председателя Госсовета РТ изберут тайным голосованием с электронными бюллетенями

Избрать Председателя Госсовета РТ на первом заседании парламента седьмого созыва предложено тайным голосованием с использованием электронных бюллетеней. Такое решение было принято на заседании оргкомитета представителей депутатов Госсовета РТ.

В парламенте сегодня прошло первое заседание совещания представителей депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва. Его провел старейший депутат Марат Галеев.

«Избиратели оказали всем нам доверие. Работа депутата, в первую очередь, связана с обязанностью и ответственностью перед избирателями, чтобы мы представляли их интересы», - сказал он.

На заседании был избран оргкомитет представителей депутатов Госсовета РТ седьмого созыва. В его состав вошло 13 человек, включая председателя оргкомитета Алексея Созинова и секретаря Лилию Маврину.

«Сделали так, чтобы все партии были представлены в оргкомитете», - уточнил Галеев.

Уже на заседании оргкомитета депутаты рассмотрели повестку первого заседания Государственного Совета РТ седьмого созыва, которое назначено на 20 сентября. В нее внесено 17 вопросов.

«Подготовку первого заседания Госсовета седьмого созыва ведёт президиум парламента шестого созыва по ряду вопросов. И содержательная часть возложена на совещание представителей», - отметила Маврина.

Поскольку это будет организационное заседание, то предложено не включать дополнительные вопросы.

«Хотя из шестого созыва есть готовые законопроекты. Предлагается включить их в повестку уже следующего заседания, которое запланировано на 27 сентября», - подчеркнула секретарь оргкомитета.

По ее словам, в перерыве первой сессии планируется сформировать комитеты. На заседании оргкомитета депутаты поддержали решение об образовании восьми комитетов парламента.

«Их наименование и количество не изменилось. Предлагаем оставить, как есть», - заявила Маврина.

Кроме того, на заседании оргкомитета обсудили вопрос о составе президиума Госсовета в количестве 13 человек. По должности туда входят избранный Председатель Государственного Совета, его заместители и секретарь парламента.

Оргкомитет предложил включить в состав президиума Ркаила Зайдуллина, Елену Кузьмичеву, Александра Лившица, Хафиза Миргалимова, Руслана Нигматулина, Алексея Созинова, Ирека Ханипова, Эдуарда Шарафиева, Леонида Якунина.