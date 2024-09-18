Юрий Камалтынов избран руководителем фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ

Юрий Камалтынов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководителем фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ седьмого созыва избран Юрий Камалтынов. Такое решение единогласно было принято на заседании фракции в парламенте.

«Спасибо за доверие. Нам с вами предстоит большая серьёзная работа. Основная задача фракции — проведение политики партии через процедуры, которые входят в полномочия депутата Госсовета. А это значит вопрос партийной повестки и дисциплины не обсуждается», — сказал Камалтынов.

Его заместителями избраны Альберт Хабибуллин и Ольга Воронова.

В парламент выбрали 99 депутатов из 100. По партийным спискам избрали 50 человек, 49 — в одномандатных округах.

По результатам выборов депутатов Госсовета РТ седьмого созыва «Единая Россия» набрала 76,75%, КПРФ – 10,54%, ЛДПР – 4,41%, «Новые люди» – 4,21%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,27%.

Самое большое представительство в парламенте — у «Единой России»: избрано 86 депутатов, из них 52 сохранили свои места.