Более 30 депутатов организуют подготовку к первому заседанию Госсовета РТ седьмого созыва

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани прошло территориальное собрание депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва, избранных по одномандатным избирательным округам №1–16. Участие в нем принял председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Глава парламента поздравил депутатов с избранием.

«Кто-то впервые получил доверие избирателей, кто-то – повторно. Это большое событие в целом для Татарстана, поскольку мы с вами будем представлять высший законодательный и представительный орган государственной власти республики. Это очень большая ответственность», - сказал он.

Мухаметшин отметил, что после выборов необходимо провести большую организационную работу – избрать президиум, Председателя Госсовета и его заместителей, сформировать комитеты.

Фарид Мухаметшин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что выборы депутатов Госсовета седьмого созыва прошли «организованно, открыто, в условиях реальной конкуренции, при активном голосовании за основные политические силы».

«Явка составила 71,6%, в прошлую избирательную кампанию – 70%. Была проведена большая разъяснительная работа. Выборы признаны состоявшимися», - напомнил председатель Госсовета.

По его словам, по 50 одномандатным округам избрано 49 депутатов, в том числе 42 единоросса, по два - от партий ЛДПР и «Новые люди», один - от партии «Справедливая Россия» и двое самовыдвиженцев.

По единому республиканскому округу 44 депутата избраны от «Единой России» и шесть – от КПРФ.

«Результаты хорошие, они отражают настрой жителей республики на поддержку курса руководства Татарстана на дальнейшее развитие социальной сферы, экономики, реализацию национальных целей, развитие республиканских программ, укрепление гражданского мира и межнационального согласия», - подчеркнул глава парламента.

Мухаметшин отметил, что поступило много наказов от избирателей. По ним будет сформирована дорожная карта для дальнейшего решения вопросов и предложений.

«Все наказы должны быть под контролем и исполняться. Мелочей нет в нашей работе, избирателей обманывать нельзя», - заявил он.

Территориальное собрание депутатов-одномандатников в Казани провел Алексей Созинов.

«На наше собрание приглашены 16 депутатов Государственного Совета, избранных по одномандатным избирательным округам № 1–16. Присутствуют 14 депутатов, кворум имеется», - сообщил он.

Алексей Созинов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Созинов упомянул, что президиум парламента шестого созыва назначил первое заседание Госсовета седьмого созыва на 20 сентября.

«Для предварительного обсуждения вопросов, которые выносятся на первую сессию, проводится совещание представителей депутатов 18 сентября. Нам необходимо избрать представителей депутатов на завтрашнее совещание», - заметил он.

На совещание избирается один представитель от трех депутатов. То есть из 16 человек определили пять представителей от депутатов Госсовета, избранных по одномандатным избирательным округам № 1-16. Это Артур Абдульзянов, Рушан Мингазов, Рима Мухамедшина, Алексей Созинов и Руслан Юсупов.

На сегодня процесс избрания представителей депутатов для проведения совещания завершен. На совещании в парламенте 18 сентября соберутся 33 депутата, представляющие политические партии и одномандатные округа.