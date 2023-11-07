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Руc Тат
Общество 7 ноября 2023 10:20

Фонд «Закят» собрал уже более 27,5 млн рублей на помощь жителям сектора Газа

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Благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана собрал уже свыше 27,5 млн рублей для пострадавших мирных жителей сектора Газа. Данными на утро 7 сентября фонд поделился в своем телеграм-канале.

«Cбор для населения сектора Газа. На данный час поступило: 27 577 773,48 рубля», — говорится в сообщении.

Перечислить средства можно на карту БФ «Закят»: СБ 2202 2016 0095 7456 (сотрудник фонда Гюзелия Галимзяновна В.).

Ранее стало известно, что также поступает помощь в виде продуктов питания, средств гигиены и других вещей. К вечеру 3 ноября было собрано 250 килограммов груза.

На субботнем совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что в Казани работают три пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Газы.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства. Позднее глава государства заявил о попытке использовать конфликт на Ближнем Востоке для раскола российского общества, имея в виду беспорядки в аэропорту Махачкалы.
#пожертвования #сектор газа
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