Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Фонд «Закят» собрал уже более 27,5 млн рублей на помощь жителям сектора Газа
Благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана собрал уже свыше 27,5 млн рублей для пострадавших мирных жителей сектора Газа. Данными на утро 7 сентября фонд поделился в своем телеграм-канале.
«Cбор для населения сектора Газа. На данный час поступило: 27 577 773,48 рубля», — говорится в сообщении.
Перечислить средства можно на карту БФ «Закят»: СБ 2202 2016 0095 7456 (сотрудник фонда Гюзелия Галимзяновна В.).
Ранее стало известно, что также поступает помощь в виде продуктов питания, средств гигиены и других вещей. К вечеру 3 ноября было собрано 250 килограммов груза.
На субботнем совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что в Казани работают три пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Газы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»