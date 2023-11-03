Фонд «Закят» собрал для жителей сектора Газа 14 млн рублей

К вечеру 3 ноября благотворительному фонду «Закят» Духовного управления мусульман РТ удалось собрать уже около 14 млн рублей для пострадавших мирных жителей сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Благодарим вас за столь активный отклик на объявленный нашим фондом сбор для населения сектора Газа», — отмечается в сообщении.

Таблица БФ «Закят»

Кроме того, поступает помощь в виде продуктов питания, средств гигиены и других вещей — всего собрано 250 килограммов груза.

Ранее генеральный директор фонда «Закят» Булат Марданов рассказал, что доставлять собранную в Татарстане помощь планируют через египетскую организацию «Красный полумесяц». Дело в том, что единственный на данный момент гуманитарный коридор проходит через КПП «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом. В транспортировке груза также ожидают помощи от МЧС России.

Подробнее о том, где в Казани открылись пункты сбора гуманитарной помощи и какие вещи необходимы, читайте в материале «Питьевая вода, памперсы и тушенка: В Татарстане собирают гуманитарную помощь палестинцам».