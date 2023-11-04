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Минниханов напомнил о сборе гуманитарной помощи для Газы в Татарстане
В Татарстане при поддержке Правительства РТ открыто три пункта приема помощи для жителей сектора Газа. Они работают в д.4 по ул.Патриса Лумумбы, д.46 по ул.Мазита Гафури и д.89 по ул.Габдуллы Тукая в Казани, напомнил на совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Ответственными за организацию работы определены вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и МЧС РТ», — отметил руководитель республики.
Он перечислил товары первой необходимости, которые принимаются в пунктах сбора: питание для детей и взрослых, средства гигиены и ухода, предметы быта.
Напомним, что уже к вечеру 3 ноября благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ удалось собрать порядка 14 млн рублей для пострадавших жителей сектора Газа.
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