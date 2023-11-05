Фонд «Закят» собрал для жителей сектора Газа уже почти 20 млн рублей

К полудню 5 ноября благотворительному фонду «Закят» Духовного управления мусульман РТ удалось собрать почти 20 млн рублей для пострадавших мирных жителей сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«На данный час поступило: 19 883 653,96 рубля», — отмечается в сообщении благотворительного фонда.

В организации напоминают и реквизиты для перечисления денег на карту БФ «Закят» ДУМ РТ: СБ 2202 2016 0095 7456 (сотрудник фонда Гюзелия Галимзяновна В.).

Ранее стало известно, что также поступает помощь в виде продуктов питания, средств гигиены и других вещей. К вечеру 3 ноября было собрано 250 килограммов груза.

Накануне на совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что в Казани работают три пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Газы.