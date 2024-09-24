«Флаг на удачу»: футболист из Татарстана ушел по контракту на СВО

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Ранним утром на территории военкомата в Нурлате состоялись проводы бойцов-контрактников в зону проведения спецоперации. Среди тех, кто подписал контракт, был и спортсмен, член футбольной команды «Легион» Алик. Флаг, под которым в составе команды он выступал в последние годы, боец взял с собой в качестве оберега. Провожать футболиста пришли многие спортсмены района.

«Алик всегда достойно представлял наш район на различных соревнованиях. Теперь также достойно будет служить вместе с другими нурлатскими бойцами. Конечно, желаем ему и всем бойцам возвращения живыми-здоровыми, с победой. Мы всегда будем поддерживать его, помогать гуманитарной помощью, финансово. А тот флаг, что он взял с собой, пусть приносит удачу, как когда-то на футбольных матчах», — сказал директор спортшколы им. Г. С. Хусаинова Ильсур Набиуллин.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

С особой теплотой о Нурлате теперь будет вспоминать и боец Андрей из Вологды. Оставив у себя в родном городе высокооплачиваемую работу и возможность карьерного роста на местном заводе, он твердо решил, что сейчас нужнее там, на передовой. Накануне отправки боец принял крещение в храме пророка Божия Илии. Стать крестной мамой он попросил куратора по работе с семьями военнослужащих в Нурлатском районе Викторию Садыкову.

«Иду со спокойной душой, понимаю, что враг на нашей территории, и кому, если не нам, его гнать отсюда, — присоединился и боец Андрей. — Знаю, что там, за лентой, всякое может случиться, наверное, от этого и вера в Бога сильнее становится. А Нурлат за это короткое время, пока мы были здесь, действительно стал родным, здесь живут очень добродушные люди, готовые во всем помочь».

Для земляка Андрея, военнослужащего Евгения с позывным Круг, этот контракт уже второй по счету. По окончании первого боец получил тяжелейшее ранение, но несмотря на это с чувством патриотизма и долга перед Отечеством снова встает на его защиту.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Как только встал на ноги, сразу решил снова отправиться на СВО. Там мои друзья, сослуживцы, товарищи по оружию. В рамках первого контракта работал штурмовиком, при подписании второго здесь, в Татарстане, предложили специальность сапера. Думаю, быстро смогу освоить ее», — присоединился к беседе и Евгений.

Боец рассказал и о том, что буквально перед отправкой он успел узаконить отношения со своей любимой девушкой.

Свои причины для подписания контракта были и у Александра из села Тюрнясево. Примеры патриотизма у него, что называется, перед глазами: один из братьев — боец с позывным Норд на СВО с первых дней, второй — за проявленный героизм при выполнении поставленных боевых задач награжден орденом Мужества (посмертно).

Слова напутствия в это утро бойцам-добровольцам адресовали начальник мобилизационного отделения военкомата Резимя Зардинова и глава Тюрнясевского сельского поселения Сергей Белов. По традиции военнослужащим вручили продуктовые пакеты.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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