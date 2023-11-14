Финляндия готовится ограничить движение на КПП с Россией

Власти Финляндии планируют ограничить движение на границе с Россией. Работа в этом направлении уже ведется, рассказала глава Минобороны республики Мари Рантанен.

По ее словам, решение принимается из-за возможного роста числа нелегальных мигрантов. Так, по данным пограничникам, за неделю в страну прибыло 60 человек без документов, на прошлой — 71. В основном это выходцы с Ближнего Востока.

«Ограничения возможны при соблюдении определенных условий. Например, если необходимо бороться с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения», — цитирует ее ТАСС.

Рантанен признала, что мигрантов без виз по-прежнему немного, однако, с другой стороны, их число «значительно выросло».

Ранее стало известно, что Финляндия запретила въезд из России на велосипедах.