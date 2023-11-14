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Финляндия готовится ограничить движение на КПП с Россией
Власти Финляндии планируют ограничить движение на границе с Россией. Работа в этом направлении уже ведется, рассказала глава Минобороны республики Мари Рантанен.
По ее словам, решение принимается из-за возможного роста числа нелегальных мигрантов. Так, по данным пограничникам, за неделю в страну прибыло 60 человек без документов, на прошлой — 71. В основном это выходцы с Ближнего Востока.
«Ограничения возможны при соблюдении определенных условий. Например, если необходимо бороться с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения», — цитирует ее ТАСС.
Рантанен признала, что мигрантов без виз по-прежнему немного, однако, с другой стороны, их число «значительно выросло».
Ранее стало известно, что Финляндия запретила въезд из России на велосипедах.
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