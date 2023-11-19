Финляндия приостановила работу еще одного КПП на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии приостановила работу КПП Вартиус на границе с Россией из-за его перегруженности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на погранслужбу, ответственную за район Кайнуу.

«КПП Вартиус перегружен. В настоящее время мы не рекомендуем пользоваться им для перехода через границу», – заявили финские пограничники.

Телерадиоканал Yle также сообщал, что контрольно-пропускной пункт перестал работать в субботу, в 18.18 по местному времени.

Финские власти в ночь на 18 ноября временно закрыли четыре из 9 пограничных пунктов на границе с Россией – данное решение они объяснили необходимостью принятия ответных мер на наплыв нелегальных мигрантов. На закрытых КПП будут установлены заграждения.