Финляндия не откроет КПП на границе с Россией, заявили в МВД страны

Финляндия не планирует открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, закрытые в 2023 году. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

«Именно так и должно было быть», – приводит ее ответ на вопрос телеканал MTV3.

Глава ведомства отметила, что изменений не планируется, так как в случае открытия КПП ситуация с нелегальными мигрантами, якобы проникающими в Финляндию с территории России, может вновь ухудшиться.

Всего на границе Финляндии и России насчитывается девять контрольно-пропускных пунктов. С начала ноября их начали закрывать (сначала — для велосипедистов) из-за наплыва мигрантов. В ночь на 30 ноября оказался закрыт последний, самый северный КПП — «Раджа-Йосеппи».

14 декабря были открыты два из закрытых пунктов. Однако уже на следующий день их работа была вновь прекращена.