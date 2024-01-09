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Финляндия не откроет КПП на границе с Россией, заявили в МВД страны
Финляндия не планирует открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, закрытые в 2023 году. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.
«Именно так и должно было быть», – приводит ее ответ на вопрос телеканал MTV3.
Глава ведомства отметила, что изменений не планируется, так как в случае открытия КПП ситуация с нелегальными мигрантами, якобы проникающими в Финляндию с территории России, может вновь ухудшиться.
Всего на границе Финляндии и России насчитывается девять контрольно-пропускных пунктов. С начала ноября их начали закрывать (сначала — для велосипедистов) из-за наплыва мигрантов. В ночь на 30 ноября оказался закрыт последний, самый северный КПП — «Раджа-Йосеппи».
14 декабря были открыты два из закрытых пунктов. Однако уже на следующий день их работа была вновь прекращена.
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