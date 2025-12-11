Филолог Алексей Арзамазов рассказал, как выучить татарский язык с нуля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Команда «Миллиард.Татар» совместно с Татарским книжным издательством провела очередное (уже третье) заседание своего книжного клуба. В этот раз они пригласили ученого-полиглота Алексея Арзамазова, выпустившего в этом году самоучитель «Татарча сөйләшик: Интенсивный курс татарского языка».

Встреча с руководителем лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского научного центра РАН, профессором РУДН Алексеем Арзамазовым прошла в конференц-зале отеля «Ногай». Одним из модераторов встречи стал главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.

Карьеру ученого Арзамазов начал в Удмуртии, затем переехал в Татарстан и самостоятельно освоил татарский язык. Его опыт лег в основу самоучителя «Татарча сөйләшик». Лаборатория когнитивной филологии, которой руководит Арзамазов, занимается созданием инновационных самоучителей языков народов Татарстана уже три года.

На презентации книги в июле Арзамазов говорил, что разговорного уровня владения языком можно достичь за полгода. Коллега языковеда по КазНЦ РАН и его ученик Максим Кузнецов отмечал, что Арзамазов делает упор на коммуникативную составляющую. По мнению профессора, данный самоучитель будет основным на ближайшие годы.

В первые же минуты встречи профессор РУДН рассказал, что в московском университете работают над созданием лаборатории по исследованию родных языков народов России.

«Надеюсь, с Нового года она будет полноценно функционировать», – отметил Арзамазов.

Сегодня опыт, «подсмотренный в Москве», сотрудники лаборатории КазНЦ РАН используют в Татарстане.

Основным фактором в изучении языка являются индивидуальные качества изучающего – его мотивация и желание. Сам профессор начал изучение татарского языка с самоучителя Флеры Сафиуллиной. Но изучать язык в отрыве от культуры нельзя, уверен профессор.

«Мне кажется, самый правильный способ – учить слова, а грамматику вводить постепенно», – считает филолог.

Но вне среды язык можно выучить только до определенного уровня. В то же время человек сам зачастую ищет оправдания для того, чтобы остановиться. Создать небольшую языковую среду можно даже в семье.

«Нужно создавать вокруг татарского языка увлекательные контексты. Чтобы татарский язык был «теплым», ассоциировался с приятным и хорошим. Язык – это не только техника, но и эмоции», – сказал Арзамазов.

Но для чего учить? Для Арзамазова, как филолога, ответ очевиден: чем больше мы знаем языков, тем больше мы проживаем жизней. Но есть и другие точки зрения. «Еще чуть-чуть – и нейросети», – процитировал своих студентов профессор.

«Но владение языком не могут заменить никакие технологии. Это уникальный ресурс», – оппонирует своим ученикам-айтишникам Арзамазов.

В московских аудиториях у Арзамазова из 200 студентов около 5-6 оказываются этническими татарами, и для них изучение родного языка может стать ключом к своим корням. Сегодня профессор наблюдает, как глобализация сменяется регионализацией – английский язык для многих является вторым языком, но вместе с тем уровень владения английским языком переживает колоссальное снижение.

«Этническая идентичность становится все более важным фактором. Может быть, пройдет какое-то время, и потребность знать татарский станет глобальной реальностью», – заявил Арзамазов.

Возможно, считает корреспондент «Татар-информа», дело все в тех же нейросетях: при наличии хорошего переводчика владение «универсальным» английским становится необязательным навыком.

Преимущество татарского языка в том, что это ресурсный язык, считает Арзамазов. Зная татарский, можно выучить турецкий – эти языки находятся примерно в одной системе грамматических координат, и у них совпадает половина лексики. Собственно, уточнил профессор, носитель татарского языка может без исключительных усилий выучить любой тюркский язык, может быть, кроме чувашского и якутского.

«Более того, тем людям, для которых татарский язык родной, намного проще выучить японский или корейский языки», – добавил филолог. Об этом необычном факте однажды рассказала «Татар-информу» и композитор Аделия Зарифуллина.

В завершение встречи слушатели смогли задать Арзамазову вопросы: как лучше учить, сколько времени нужно уделять занятиям, из-за чего могут возникнуть трудности и другие. По мнению филолога, лучший помощник в изучении татарского языка – это песни, и до сих пор в плейлисте Арзамазова есть песни Ильгама Шакирова, которые когда-то помогали ему учить язык. Они одновременно помогают соотнести текст и произношение (не говоря уже о том, что они легче запоминаются). Любимым поэтом филолог назвал Роберта Миннуллина, чей язык «приближен к тому, как говорит народ». Но, чтобы выучить новый язык, нужно заниматься регулярно и отводить этому хотя бы по часу в день. Задали Арзамазову вопрос и про яналиф.

«В этом плане я стою в общей парадигме. Татарский язык точно не проигрывает от того, что кириллица является основным алфавитом», – считает Арзамазов.