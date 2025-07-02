Профессор Арзамазов: «Людей, которые хотят изучать татарский язык, очень много»

В Казани вышел уникальный самоучитель по татарскому языку. Подробности в интервью «Миллиард.Татар» рассказал доктор филологических наук, профессор, руководитель лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского научного центра РАН, профессор РУДН Алексей Арзамазов.





Алексей Арзамазов рассказал о новом самоучителе по татарскому языку

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

У людей есть потребность в изучении языка

– Алексей Андреевич, расскажите о проекте самоучителей. Какие языки в него вошли?

– Наш проект по созданию инновационных самоучителей языков народов Республики Татарстан существует уже три года. Мы – сотрудники Лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского научного центра РАН – исходим из амбициозного, но справедливого предположения, что Казань должна стать своеобразной гуманитарной столицей Поволжья. Речь идет о возникновении авторитетного научного кластера, ориентированного на фундаментальные исследования, популяризацию наших родных языков, культур. Один из важных шагов на этом пути – осуществление серьезных языковых проектов, отвечающих как федеральным интересам, так и интересам Республики Татарстан.

Благодаря поддержке Раиса, Комиссии по языкам РТ, которую возглавляет Марат Ахметов, нам удалось выпустить серию новых авторских самоучителей. К настоящему времени вышло уже пять книг – два самоучителя татарского языка, самоучители удмуртского, чувашского, марийского языков. Это яркие, красивые книги с современной подачей материала и аргументированным авторским подходом. Авторы самоучителей – доктор филологических наук, руководитель Лаборатории многофакторного гуманитарного и когнитивной филологии КазНЦ РАН, профессор РУДН, профессор АН РТ Алексей Андреевич Арзамазов и его талантливый ученик, последователь, полиглот Максим Юрьевич Кузнецов.

Считаю, что наш проект по созданию самоучителей родных языков имеет социально значимый, стратегический характер. Это проект, отражающий отдельные приоритеты внутренней политики Республики Татарстан – сохранение и развитие наших языков, национальных культур. В Татарстане огромное внимание уделяется актуальным гуманитарным проектам, связанным с языками, этнокультурами, это наше большое преимущество.

Новый самоучитель по татарскому языку «Интенсивный курс татарского языка» был издан тиражом более 4 тысяч экземпляров Фото: milliard.tatar

Новое издание станет основным самоучителем на ближайшие годы

– А каким тиражом выходят самоучители?

– Тираж самоучителей по нынешним меркам большой. Он позволяет охватить достаточно широкий диапазон изучающих. Тираж колеблется от тысячи до четырех с лишним тысяч экземпляров. Так, новый самоучитель по татарскому языку А. А. Арзамазова «Интенсивный курс татарского языка» был издан тиражом более 4 тысяч экземпляров. Это издание, пожалуй, будет основным самоучителем татарского языка на ближайшие годы. Такие книги действительно очень востребованы. Наши самоучители очень быстро раскупаются, расходятся. Кроме того, они широко используются не только в Республике Татарстан, но и за ее пределами.

Мы отслеживаем судьбу наших книг. По ним изучают татарский язык, языки народов РТ во многих регионах нашей страны, за рубежом – в Турции, ОАЭ, Китае, Японии, Франции, других странах. Буквально на днях состоялся национальный чувашский праздник Уяв, на котором наш Раис подарил только что изданный самоучитель чувашского языка Максима Кузнецова Главе Чувашской Республики. Это тоже говорит о многом! Самоучитель по чувашскому языку издает Республика Татарстан…

«Пособия написаны людьми, которые в свое время задались конкретной целью и самостоятельно освоили язык» Фото: milliard.tatar

Нужно уметь объяснить, почему самолет в аэропорту «төшеп утырды», а не «утырып төште»

– Чем отличается новый самоучитель татарского языка от старых?

– В нашей лаборатории работают ребята, которые самостоятельно выучили языки народов России, Поволжья. Я, например, самостоятельно выучил татарский язык. Обычно авторы учебников и самоучителей по татарскому языку сами непосредственно являются этническими татарами. В нашем случае пособия написаны людьми, которые в свое время задались конкретной целью и самостоятельно освоили язык. В наших самоучителях – живая работающая история самостоятельного освоения языков. Это очень важный фактор! Еще один значимый момент – при написании самоучителей мы использовали передовой отечественный и мировой опыт, отразили успешные практики преподавания языков в мировом масштабе. Ну и, конечно, свою важную роль сыграла моя работа в РУДН им. Патриса Лумумбы. Это университет, известный во всем мире, в котором на протяжении многих десятилетий сложились уникальные технологии обучения структурно разным языкам. Этнопедагогические, лингводидактические ресурсы РУДН были задействованы при подготовке наших самоучителей.

Поскольку я учу разные языки с самого детства, я уже примерно понимаю, как язык нужно учить и как его нужно преподавать: с чего начинать, где возникают основные сложности. Зачастую авторы, для которых татарский язык является родным, упускают некоторые принципиальные моменты. Например, для русскоязычных людей очень большая сложность заключается в освоении глагольных связок с деепричастием: «әйтеп куйдым», «шалтыратып карадым», «ашап туйдым» и т. д. Нужно уметь объяснить, почему, например, самолет в аэропорту «төшеп утырды», а не «утырып төште». Эти законы языка и эту систему очень сложно понять, если ты пришел в язык извне, поэтому в нашем самоучителе «Интенсивный курс татарского языка» сделаны акценты на самых сложных частях татарской грамматики. Пройдя путь самостоятельного изучения татарского языка, мы предлагаем, с нашей точки зрения, наиболее оптимальный алгоритм. Людей, которые хотят изучать татарский язык, на самом деле очень много.

«Зачастую авторы, для которых татарский язык является родным, упускают некоторые принципиальные моменты» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Обучение не может быть оторвано от контекстов этнической культуры

– А как наиболее эффективно должно вестись преподавание татарского языка как иностранного?

– Изучение языка не может быть оторвано от контекстов этнической культуры. Поэтому была поставлена цель не только познакомить с татарским языком, но и очень деликатно приоткрыть двери в миры татарской культуры. Центральное место в нашем новом самоучителе занимают живые увлекательные диалоги, которые дублируются на двух языках. Это очень важный принцип, потому что человек всегда сопоставляет смысл и контекст употребления лексики и грамматики изучаемого языка с родным языком.

– Как вы через диалоги раскрываете культуру?

– Большинство текстов, диалогов связаны с темой татарского мира, в них упоминаются значимые для татарской культуры личности. Например, в самоучителе фигурируют имена таких выдающихся деятелей, как Сара Садыкова, Рашид Вагапов, Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, Карим Тинчурин, Амирхан Еники, Сибгат Хаким, Роберт Миннуллин и многие другие. Естественно, мы даем определе

нный контекст и определенный набор информации о каждом из них. Так, ненавязчиво, но последовательно и системно мы открываем для читателя большой татарский мир, мир культуры, мир республики, знакомим с разными районами. Очень важный аспект самоучителя заключается в раскрытии этнотуристического потенциала Татарстана.

– В чем же заключается этот потенциал республики, как этнотуристический вектор отражен в самоучителе?

– В тех же самых диалогах, текстах. Например, предлагаются нетривиальные маршруты, которые изучающего татарский язык знакомят с природным и культурным многообразием нашей республики: гора Чатыр-Тау в Азнакаевском районе, священное удмуртское озеро Лызи в Балтасинском районе и другие нетипичные маршруты показывают, что Татарстан – это многонациональное и полиэтническое измерение, очень интересное с точки зрения культурных и природных памятников.

«Для многих встреча с Казанью, Татарстаном – как новое открытие своей страны, ее поражающим этническим и языковым многообразием» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Среди моих студентов и коллег по кафедре появились настоящие поклонники татарского музыкального искусства»

– Вы затронули очень интересную тему, и так как вы человек и со стороны, и изнутри, нельзя не спросить: а какие культурные коды есть у татар помимо надоевшего всем очпочмака и чак-чака?

– Если смотреть глазами Москвы, в первую очередь многим интересна живая этническая культура. Это серьезный бренд – этнокультурная выразительность региона.

– А она есть у Татарстана?

– Конечно есть. Люди приезжают и попадают в пространство «действующего» другого языка, не-своей культуры. Для многих встреча с Казанью, Татарстаном – как новое открытие своей страны, ее поражающим этническим и языковым многообразием. Я своим московским студентам подробно рассказываю о республике. Например, в рамках курса лекций «Языковые процессы мира» 2-3 занятия мы всегда посвящаем языкам народов России. Я предлагаю студентам послушать татарскую музыку и посмотреть татарские клипы. Мы слушаем того же Ильхама Шакирова. Студенты, которые ни слова не знают по-татарски, отмечают джазовые нотки, интересную обработку татарских советских песен. Я объясняю, что Ильхам Шакиров активно взаимодействовал с Финляндией, любил The Beatles и балканскую музыку, был человеком колоссального музыкального кругозора. Многим нравится татарская музыка. Среди моих студентов и коллег по кафедре появились настоящие поклонники татарского музыкального искусства. Некоторые приезжали из Москвы на концерт, посвященный творчеству Ильхама Шакирова. Для них это был первый визит в Казань. А вообще миры татарской музыки, как мы знаем, очень разные. Каждый может найти своего исполнителя. Кому-то по душе «Пыяла», а кто-то искренне любит творчество Салавата Закиевича. Не раз был свидетелем, как зал стоя вместе с ним поет «Мин яратам сине, Татарстан». Музыка дарит людям ощущение этнической сплоченности.

– Вы говорили про природу, про эстраду, про деревню и сельскую местность. Но почему татарский язык так и не стал городским, на ваш взгляд?

– Мне кажется, он все равно постепенно им становится. Это тоже очень сложное переключение, потому что наше сознание очень сложно устроено. С одной стороны, язык очень тесно привязывает человека к образу жизни и месту его проживания. Когда мы приезжаем в деревню, мы сразу переключаемся на татарский язык.

– В той же Казани раньше была татарская слобода, но сейчас мы понимаем, что это туристический объект, татар там нет.

– Да, но, с другой стороны, я часто вижу, как молодые мамы со своими детьми стараются говорить на татарском языке. Другое дело, что ребенок, который до 3 лет говорит по-татарски, в детском саду переходит полностью на русский язык. Но у Казани все равно есть шанс, потому что центр всего татарского мира находится именно здесь…

«Важнейший принцип организации наших самоучителей – наличие многоязычного словаря в конце книги» Фото: milliard.tatar

Своеобразный татарский портал в мир изучения китайского

– В конце самоучителя мы увидели полилингвальный словарь… Почему вы решили сделать перевод татарских слов и фраз на китайский язык?

– Это важнейший принцип организации наших самоучителей – наличие многоязычного словаря в конце книги, он вобрал в себя татарский, русский, английский и китайский языки. Пожалуй, впервые в истории татарского языка он представлен в одном контексте с китайским, причем речь идет о латинизированной транскрипции китайского языка Пиньинь, которая позволяет сразу учить китайские слова, запоминать китайскую лексику. Таким образом, наш самоучитель татарского языка можно назвать своеобразным порталом в измерение других актуальных для изучения больших языков. Китайский блок самоучителя мне помогала делать моя аспирантка из Китая Цзань Синхуа.

– Расскажите о цифровой платформе по татарскому языку, которую вы сейчас разрабатываете в РУДН им. Патриса Лумумбы.

– Да, это совершенно новый цифровой проект, в основе которого колоссальные цифровые возможности РУДН им. Патриса Лумумбы. В рамках университета существует Институт искусственного интеллекта, работают «цифровые лаборатории». В РУДН уже на протяжении 15 лет работает цифровая платформа по русскому языку. При ее помощи иностранные студенты со всего мира имеют возможность очно и заочно изучать русский язык, проверять свои знания, обсуждать возникающие трудности в изучении языка с преподавателем. Одним словом, эта цифровая платформа – «многоканальный» и очень эффективный ресурс, позволяющий десяткам тысяч людей выучить великий и могучий русский язык… В этом году возник новый вектор развития у данного цифрового направления – создание цифровой платформы по обучению татарскому языку. Идею поддержали ректор РУДН им. Патриса Лумумбы О. А. Ястребов, директор Института русского языка РУДН Н. В. Поморцева. Это будет совершенно новый уровень позиционирования татарского языка на федеральном и мировом уровне.

Продолжение следует.

Арзамазов Алексей Андреевич



Доктор филологических наук, профессор,

руководитель Лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского научного центра РАН (Казань),

профессор Института русского языка РУДН им. Патриса Лумумбы (Москва),

профессор Академии наук Республики Татарстан (Казань),

ведущий научный сотрудник Лаборатории сопоставительного татароведения ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ (Казань),

председатель правления национально-культурной автономии удмуртов Республики Татарстан (Казань),

член Совета при Раисе Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям (Казань),

член Ученого совета Федерального института родных языков (Москва),

член Ученого совета Института русского языка РУДН им. Патриса Лумумбы (Москва),

член правления Союза переводчиков России (Москва),

член экспертного совета федеральной Программы поддержки национальных литератур правительства Российской Федерации (Москва),

член Союза писателей Удмуртской Республики,дважды Лауреат Премии Правительства Удмуртской Республики.



Автор 27 книг (монографии, учебные пособия), свыше 170 научных работ в отечественных и зарубежных изданиях по языкам и этнокультурам народов Поволжья.



Владеет английским, итальянским, венгерским, турецким, татарским, удмуртским, башкирским, марийским, эрзянским языками.



Автор и научный руководитель проекта по созданию самоучителей национальных языков народов Поволжья, поддержанного Раисом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым.

Миллиард.Татар