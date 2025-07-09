В Казани представили новые самоучители по татарскому и чувашскому языкам. Презентация прошла в зале «Тукай» гостиничного комплекса «Ногай».

«В 2022 году начало этого проекта положила встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Мы, молодежная лаборатория Казанского научного центра РАН, рассказали ему, что нужно менять философию преподавания родных языков, в том числе татарского. Многие учебники устарели, и нужен новый подход, который опирается на мировой инновационный опыт», – рассказал журналистам автор татарского самоучителя, руководитель Лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии КазНЦ РАН Алексей Арзамазов.

Раис проект поддержал, и при содействии Комиссии по сохранению и развитию родных языков за последние три года вышло уже пять самоучителей, среди которых удмуртский, марийский, а теперь и чувашский с татарским.

Особенность данного самоучителя по татарскому в том, что Арзамазов самостоятельно выучил татарский язык с нуля перед тем, как написать книгу. В видео ниже слышно, что филолог достаточно свободно и ясно говорит на татарском, пусть и с акцентом.

«Этот самоучитель – это взгляд на татарскую грамматику, язык, культуру со стороны», – описал свою работу Арзамазов.

В составе сборника есть «интересные тексты» и имена, которые, по мнению языковеда, олицетворяют татарскую культуру. Среди таких классиков есть, например, Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, Амирхан Еники, Салават Фатхетдинов и даже Элвин Грей.

«Самое сложное – это произношение. Вы знаете, это национальная татарская забава – обращать внимание на акцент. Мне говорят, что у меня мишарский диалект», – смеется Арзамазов.

Системно изучать язык он начал 4 года назад, и по его оценке, разговорного уровня можно достичь за полгода.

В 2023 году сотрудник лаборатории, которой руководит Арзамазов, Максим Кузнецов, выпустил первый самоучитель по татарскому языку. По словам Кузнецова, подходы к созданию самоучителя у него и Арзамазова отличаются.

«У меня больший упор на теорию, на объяснение этой теории понятным языком. У него [Алексея Арзамазова] больший упор на коммуникативную составляющую, диалоги», – пояснил Кузнецов.

Сегодня Кузнецов представил самоучитель по чувашскому языку. По его словам, на то, чтобы выучить незнакомый для себя чувашский язык, у него ушло около двух месяцев. Еще три месяца ушло на написание книги.

«В изучении чувашского языка мне само собой помогло знание татарского. У этих языков очень много общего в структуре, но лексика часто либо не похожа совсем, либо похожа отдаленно», – рассказал журналистам Кузнецов.

Следующий самоучитель будет посвящен эрзянскому языку, одному из двух официальных языков Республики Мордовия. Подготовит его Максим Кузнецов уже вместе со своим начальником Алексеем Арзамазовым.

«Надеемся написать такой же небольшой учебник до конца года», – поделился он.

Естественно, отметил генеральный директор «Татарского книжного издательства» Ильдар Сагдатшин, самоучителей по татарскому языку больше, чем по чувашскому (по чувашскому языку выпущено 1150 самоучителей). Книги будут распространяться не только по школам, детским садам и библиотекам – они также выйдут в продажу. С электронными версиями самоучителей можно ознакомиться на сайте издателя.

«Мы стараемся предоставить людям, которые хотят выучить язык, различные возможности. Ведь каждый учит язык так, как ему нравится», – рассказал корреспонденту Сагдатшин.

В ходе презентации самоучители можно было приобрести со скидкой – около 700 рублей. В магазинах ценник будет стандартный. Согласно информации на сайте Таткнигиздата это – 900 рублей за самоучитель по татарскому языку и 850 рублей за самоучитель по чувашскому.

Проект реализован Татарским книжным издательством при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.

Видео: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»