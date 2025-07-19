Профессор Арзамазов: «Татарский язык — ключ к тюркскому миру»

О том, почему татарский язык упрощается и куда он движется, почему носителям татарского легко даются иностранные языки, рассказал доктор филологических наук, профессор, руководитель лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского научного центра РАН, профессор РУДН Алексей Арзамазов.





Профессор Алексей Арзамазов, выучивший татарский с нуля, в первой части интервью рассказал о том, как написал самоучитель по татарскому языку. Публикуем продолжение беседы «Миллиард.Татар» с ученым.

Алексей Арзамазов: «Татарское произношение в целом нельзя назвать самым простым. Существует множество нюансов, особенностей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В широком смысле наше татарское произношение заметно русифицируется»

Есть ощущение, что в городе татарский язык находится на искусственном дыхании. Его как бы подключили к машине реанимации, и он как будто существует.

Сложный вопрос. У меня двоякое впечатление. С одной стороны, татарский язык не находится в зоне исчезновения. Предчувствия реанимации точно нет. На нем разговаривают, думают миллионы людей. Это язык большой культуры, большого диапазона применения. Сколько книг на татарском издается, сколько песен поется. Вдобавок к этому у татарского языка серьезная поддержка со стороны республики. Это очень важно и правильно. Не думаю, что поддержку татарского языка можно назвать искусственной. Беспокойство вызывают слабеющие позиции татарского языка среди детей, подростков, молодых людей. Именно в этом возрастном срезе должны быть реализованы разнообразные содержательные интересные проекты по поддержке языка.

На ваш взгляд, изменится ли произношение татарского языка в городе под влиянием русского языка: уйдут ли сложные звуки Ң, Җ, дифтонги Ө, Ә и т. п.? Куда эволюционирует язык?

Интересная тема для обсуждения. Татарское произношение в целом нельзя назвать самым простым. Существует множество нюансов, особенностей. Звуковая система татарского отличается от русского языка. Это очевидно. Но очевидно и другое. В условиях города, в котором доминирует русский язык, «обязательность» чистоты татарского произношения снижается. Это особенно сильно чувствуется в молодежной среде. Послушайте, как говорят по-татарски многие молодые люди, живущие в городе. В их речи уже далеко не всегда точно воспроизводятся татарские звуки. Ә произносится как Э или даже Я. Носовое Ң тоже многим не дается. Большинство уже не задумывается о точности татарских звуков. В городе мы живем в режиме не совсем равного двуязычия.

И в широком смысле наше татарское произношение заметно русифицируется. Разумеется, на общую картину влияют и диалекты татарского языка. Они придают акустической панораме татарского яркие краски. И каждый думает, что именно он говорит на правильном татарском. Я вот говорю на татарском языке с русским акцентом. Многие подчеркивают «русскую природу» моего татарского. Говорят, что нужно стремиться к чистоте. Я согласен. И все же, если речь идет о тонких материях языка, мне кажется, правильно проявлять уважение и деликатность.

«Татарский – это язык-ключ к тюркскому миру» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У татарского языка есть колоссальные преимущества»

А какие есть преимущества у татарского языка, которые бы могли привлечь ученика к его изучению?

У татарского языка есть колоссальные преимущества. Это язык-ключ к тюркскому миру. Например, носитель татарского достаточно за короткое время может заговорить по-турецки. У носителей русского языка этого преимущества нет – они потратят на изучение турецкого несколько лет как минимум. Знание татарского дает быстрое вхождение в языковую среду. Не говоря уже о турецком, узбекском, кыргызском или казахском языках, татарский помогает говорить без акцента на английском языке.

Кстати, еще одна очень интересная деталь, связанная с моим новым самоучителем татарского языка, – впервые в истории татарского появляется полилингвальный словарь, в котором один из языков – китайский. Таким образом открывается уникальная возможность параллельно изучать татарский, английский, китайский.

То есть, зная татарский, проще выучить китайский?

Да, конечно. С составлением китайской части словаря мне помогла моя китайская аспирантка Цзань Синхуа. Ей даже пришлось в какой-то степени осваивать татарский язык.

«Впервые в истории татарского появляется полилингвальный словарь, в котором один из языков – китайский» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарский язык становится вторым после русского, для которого создается суперсовременная цифровая платформа»

А на какой стадии проект по созданию цифровой платформы на татарском языке?

Он уже на стадии полной готовности нескольких уроков. В нашем Институте русского языка РУДН, где русский язык изучают тысячи иностранных студентов, имеют место серьезные цифровые возможности: работают лаборатории искусственного интеллекта, разные центры виртуальной реальности. Все это изначально направлено на эффективное обучение. Мы обратились к ректору РУДН Олегу Ястребову. Он поддержал нашу инициативу. Именно татарский язык становится вторым – после русского, – для которого создается суперсовременная цифровая платформа.

Это будет бесплатный ресурс? Как он будет реализовываться?

Здесь очень важно, чтобы нас в этом проекте поддержала и Республика Татарстан. Это очень серьезный проект. Для меня очень важно, чтобы это был ресурс с бесплатным доступом. Содержательную основу платформы составил наш новый самоучитель татарского.

Возвращаясь к вопросу о бумажных книгах, нужно сказать, что мы должны сохранять баланс. Отказаться от книги вообще пока не представляется возможным, это нереально. И нужно ли? В том же РУДН или в МГИМО, где работают самые сильные методологи, основа основ преподавания языка – книга. Цифровые ресурсы – очень важный, но все еще вспомогательный ресурс.

«Для меня очевидно, что нужно изучать языки и в целом стремиться к знаниям» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наши языки – это духовная сила нашей страны»

А у вас нет такого ощущения, что в Казани нет реально работающей постоянной языковой школы? Есть, конечно, языковые курсы от мэрии, но эти 30 человек моментально набираются, а других бесплатных каких-то курсов нет.

Конечно. Это очевидная точка роста в плане популяризации татарского языка. Мои знакомые ко мне часто обращаются с вопросом – где найти самоучитель по татарскому языку? Спрос на них высокий, и их быстро разбирают. Выучить татарский, опираясь только на устаревший цифровой ресурс, нереалистично. Книгу как способ трансляции знаний уже столько раз хоронили, но классический бумажный учебник, самоучитель – неизживаемая категория. Курсы татарского нужны нам как альтернатива и как массовое явление, нужны работающие цифровые ресурсы. Их очень много запускается, но они почему-то «гаснут», ссылки перестают работать…

Сколько лет ушло на работу над этой книгой?

Мысленно я работаю над этой книгой уже много лет, но само написание заняло у меня примерно год. В ходе работы над книгой вдруг выяснилось, что на сегодняшний день существует определенный дефицит научной литературы о татарском языке, написанной по-русски. Так, очень сложно найти теоретическую грамматику татарского языка. Это очень важный лингвистический труд, без которого непросто работать с законами функционирования татарской грамматики.

Как вы относитесь к изменениям в законе «О языках РФ» и переименованию родных языков в языки народов России?

Термины могут предлагаться самые разные. Мне кажется, самое важное, чтобы языки не исчезали, чтобы их изучали. Наши языки – это духовная сила нашей страны.

А в чем эта сила заключается, если многие родители школьников сейчас отказываются от родных языков как от лишней нагрузки?

Знаете, некоторые простые вещи очень сложно объяснить другим. Для меня очевидно, что нужно изучать языки и в целом стремиться к знаниям.

«Удмурты проживают в Кукморском, Балтасинском, Агрызском, Менделеевском, Сабинском, Бавлинском районах, в крупных городах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Удмурты – четвертый по численности народ Республики Татарстан»

Вы возглавили автономию удмуртов, поздравляем с назначением! Какие у вас планы сейчас в рамках этой деятельности?

Меня избрали в середине февраля. Поэтому самое важное сейчас – сформировать свою команду. Не скрою, удмуртская автономия была на особом счету. Предыдущая команда экс-председателя Андрея Герасимова работала слаженно и хорошо. Нам сейчас важно сохранить все лучшее, что сделала предыдущая команда, и развивать свои проекты, прежде всего связанные с поддержкой и популяризацией языка и этнической культуры.

Удмурты – четвертый по численности народ Республики Татарстан. Напомню, они проживают в Кукморском, Балтасинском, Агрызском, Менделеевском, Сабинском, Бавлинском районах, в крупных городах – Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и др.

А чем отличается удмуртский Сабантуй от татарского? Какие у вас есть соревнования?

В наших национальных праздниках действительного много общего. И Сабантуй, и удмуртский Гырон быдтон, и чувашский Уяв, другие праздники народов Республики Татарстан сохранили как элементы традиционной культуры, так и несут в себе «ритмы» современной культуры. Одна из основных функций таких праздников – этноконсолидирующая функция. Вместе с тем в структуре удмуртского Гырона быдтона много своих интересных особенностей. У удмуртов Балтасинского района есть, например, свой уникальный мужской танец «Джигитлярский». В рамках праздника задействованы различные удмуртские музыкальные инструменты (например, кубыз).

А борьба бывает?

Удмурты, как правило, обходятся без борьбы. Мы до последнего пытаемся уйти от столкновения, конфликта. Борьба – не наша стихия.

«Миллиард.Татар»