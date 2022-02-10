Фигуристка Евгения Медведева опубликовала пост в поддержку Камилы Валиевой

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане по фигурному катанию Евгения Медведева публично поддержала Камилу Валиеву, оказавшуюся в центре скандала на Олимпиаде в Пекине. Об этом Медведева написала в своем аккаунте Instagram.

«Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Все, что я хотела тебе сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу!» — заявила фигуристка.

Кроме того, 22-летняя спортсменка обратилась к представителям СМИ.

«Этот пост больше в адрес представителей СМИ. Коллеги, я прекрасно понимаю, что вы зарабатываете и кликбейт очень важен для вас. Знаю, как вы можете пытаться играть на опережение ради траффика и подавать недостоверную информацию. Но, быть может, в этот раз вы будете более терпеливы? Давайте дождемся официальных новостей», – подытожила Медведева.

Ранее пост в поддержку Валиевой опубликовала и другая российская фигуристка Елизавета Туктамышева.

Напомним, изначально сообщалось, что Валиева якобы сдала положительный тест на допинг. По информации Insidethegames, именно результат обследования 15-летней Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения российской сборной золотыми медалями командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Чуть позже СМИ распространили информацию, что с Камилы Валиевой снято отстранение от соревнований, а сборная России сохранит золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию.