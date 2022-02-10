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Спорт
10 февраля 2022  13:55
Дамир Садриев

Елизавета Туктамышева обратилась к Камиле Валиевой: «Держись, девочка!»

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала Камилу Валиеву в связи с ситуацией с вызвавшим сомнения допинг-тестом 15-летней спортсменки.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Всё будет хорошо», – написала Туктамышева в своем аккаунте Instagram, сопроводив это совместной фотографией с Камилой.

Ранее СМИ распространили информацию, что с Камилы Валиевой снято отстранение от соревнований, а сборная России сохранит золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию.

До этого сообщалось, что Валиева якобы сдала положительный тест на допинг. По информации Insidethegames, именно результат обследования 15-летней Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения российской сборной золотыми медалями командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал посадить в тюрьму тех, кто дал запрещенный препарат Валиевой.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
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