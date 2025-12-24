Фиджитал-центр, IT-парк и стадион: мэр Нижнекамска Беляев назвал главные для него вызовы

Сегодня глава Нижнекамского района Радмир Беляев впервые в статусе официального руководителя этого муниципалитета провел пресс-конференцию. Он рассказал, каким он видит город через пять лет и с какими вызовами ему пришлось столкнуться на работе. Подробности – в репортаже «Татар-информа».





Фото: пресс-служба Нижнекамского района

«За год отправили более 400 тонн гуманитарной помощи»

В начале пресс-конференции глава Нижнекамского района Радмир Беляев рассказал журналистам о поддержке участников СВО, их семей и подшефных территорий новых регионов. По его словам, в сбор и отправку гуманитарной помощи активно вовлечены как жители города, так и сельских поселений.

«Все нижнекамцы принимают участие в этой работе. За год мы отправили более 400 тонн гуманитарного груза – и нашим бойцам, и подшефным городам новых регионов. Я сам дважды лично выезжал для передачи помощи», – отметил Беляев.

В городе также ведется разработка макета памятника воинам, погибшим в ходе специальной военной операции. Параллельно реализуются меры поддержки семей военнослужащих.

«В этом году мы проводим нижнекамскую «Елку желаний», в которой участвуют дети погибших и пропавших без вести бойцов. Это более 400 ребят», – сообщил мэр.

Для координации всей волонтерской работы создан специальный совет, который объединяет волонтерские центры, помогает избежать дублирования и выстраивать системное распределение гуманитарной помощи. Всем организациям, задействованным в этой работе, оказывается необходимая поддержка.

Отдельным направлением стала культурная и творческая поддержка бойцов и их близких. Впервые в этом году в Нижнекамске прошел фестиваль-конкурс «Героев памяти верны». В нем приняли участие около 40 человек – бойцы СВО, члены их семей и волонтеры.

Нижнекамский район остается одним из наиболее устойчивых и развитых в экономике Татарстана и России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нижнекамск – один из ведущих центров нефтехимии в России и мире»

Нижнекамский район остается одним из наиболее устойчивых и развитых в экономике Татарстана и России. Здесь проживает 276,8 тыс. человек – около 7% населения республики, в рейтинге социально-экономического развития район занимает 8-е место.

Объем валового территориального продукта по итогам 2025 года оценивается в 425 млрд рублей – это около 8% от ВРП Татарстана и 4-е место в республике. Почти 60% ВТП формирует промышленность. По объему отгруженных товаров собственного производства район также занимает 4-е место – 870 млрд рублей. Индекс промышленного производства за 2025 год должен составить 102,6%, по инвестициям в основной капитал район находится на 3-й позиции, по итогам года ожидается около 200 млрд рублей.

«Нижнекамск сегодня заслуженно считается одним из ведущих центров нефтехимии и нефтепереработки не только в России, но и в мировом масштабе», – подчеркнул мэр Радмир Беляев.

Экономику района формируют «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР), группа компаний «Татнефть», «Кама Tyres», «ТАИФ-НК» и малый и средний бизнес.

Среди ключевых проектов этого года – завершение строительства олефинового комплекса ЭП-600 с удвоением производства этилена. В целом здесь будет производиться до 25% от общероссийского объема этой продукции. В числе новых проектов – производство гексена и полимеров, развитие комплекса «ТАНЕКО», запуск производства велошин, модернизация инфраструктуры «ТАИФ-НК» и создание научно-исследовательского центра.

В районе работают более 7,5 тыс. субъектов МСП и около 29 тыс. самозанятых, всего занято более 38 тыс. человек. Функционируют семь промышленных парков, заполненных почти полностью, с 38 резидентами и 1,4 тыс. рабочими местами, их выручка составляет 30 млрд рублей. Планируется создание еще двух парков – Южного и Восточного, а также развитие ОЭЗ «Алабуга-Нижнекамск» и «Зеленая долина».

На сопровождении находятся 56 инвестиционных проектов.

В этом году будет введено 104,4 тыс. кв. м жилья – на 44% больше, чем в 2024-м.

Продолжается масштабный ремонт городских дорог Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фуры пойдут в обход города»

Отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа» о перспективах развития Нижнекамска на ближайшую пятилетку, Радмир Беляев в первую очередь отметил необходимость создания хороших и удобных дорог.

«Первый вопрос – это как ты заезжаешь в город. Когда я езжу в города, первым делом обращаю внимание на въезд», – отметил Беляев.

Руководитель анонсировал, что в Нижнекамске организуют прямой выезд из промышленной зоны на трассу М12, чтобы разгрузить городские магистрали, уточнив, что село Иштеряково уже включено в программу развития дорожной инфраструктуры.

«Улица Южная в промзоне войдет в пилотную программу, проектируется выезд с проспекта Мира на М7 и через Иштеряково на М12. Все фуры из промзоны будут вылетать напрямую на трассу, не заезжая в город», – пояснил Беляев.

Параллельно продолжается масштабный ремонт городских дорог. В планах – завершение третьего этапа капитального ремонта дамбы протяженностью 2,6 км, второй этап обновления улицы Промышленная и ремонт проспекта Химиков (от улицы Лесная до улицы Корабельная). Особое внимание уделят замене бетонных столбов освещения, которые станут «настоящим украшением города».

Ремонт затронет и другие ключевые магистрали: улицу 40 лет Октября, Чулман (от Сююмбике до Чишмале), 30 лет Победы (от Студенческой до проспекта Мира) и улицу Субай, где дорожное покрытие не обновлялось 60 лет.

Также планируется ремонт 14 км сельских дорог, а на модернизацию региональных трасс в направлениях Шереметьевка, Новошешминск и Камские Поляны направят свыше 100 млн рублей.

«Сколько к нам причаливает теплоходов, сколько туристов приезжает на наши объекты!» Фото: t.me/radmirbelyaev

«С появлением нижнекамских терм мы стали туристическим городом»

Радмир Беляев выделил также развитие туристической сферы.

«Вторая ключевая составляющая – это туризм. Сколько к нам причаливает теплоходов, сколько туристов приезжает на наши объекты! С появлением нижнекамских терм мы стали туристическим городом: люди едут в музеи, смотрят город, ходят на экскурсии», – отметил мэр.

По словам главы, в настоящее время рассматривается проект запуска регулярных рейсов на скоростных судах на подводных крыльях «Метеор» по маршруту Нижнекамск – Набережные Челны – Елабуга – Казань. Они, как считает Беляев, будут пользоваться спросом как у местных жителей, так и туристов.

Беляев отметил, что причал в Нижнекамске уже оборудован для приема судов «Метеор».

«Когда ты видишь на улице семьи с детьми, улыбающихся людей и их желание жить в нашем городе – это, наверное, самый главный показатель» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Для меня индикатор – это люди и их счастье»

Главным критерием оценки работы администрации он назвал ощущение счастья у жителей.

«Когда ты видишь на улице семьи с детьми, улыбающихся людей и их желание жить в нашем городе – это, наверное, самый главный показатель. Для меня индикатор – это люди и их счастье», – подчеркнул Беляев.

Для оценки настроений используется приложение «Мой Нижнекамск», через которое ежеквартально проводится мониторинг обращений и запросов жителей.

К приходу Беляева головной болью для жителей Нижнекамска были частые аварии из-за старых труб. Деньги на частичную реконструкцию, которую провело «Татэнерго», нашла республика. Мэр рассказал, что количество порывов на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения сократилось в 2,5 раза, а жалоб от жителей стало в пять раз меньше.

«Мы поменяли порядка 40 километров сетей. Проблема сохраняется, но жалоб стало в пять раз меньше. Сегодня у нас современные аварийные службы, благодаря «Татэнерго», ситуация стабильная, мы получили паспорт готовности», – отметил мэр.

Замену сетей в городе проводили параллельно с реализацией программы «Наш двор». Работы уже завершены в девяти дворах.

«Сегодня многие наши молодые люди уезжают в другие города именно из-за отсутствия IT-парка» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нижнекамск должен стать IT-городом»

Отвечая на вопрос «Татар-информа» о главных вызовах, стоящих перед ним лично, Радмир Беляев сообщил, что хочет построить IT-парк.

«Это настоящий вызов, потому что мы берем на себя огромную ответственность за проект: комплектацию резидентов, создание инфраструктуры. Площадь IT-парка составит 18 тысяч квадратных метров, потребуются большие капитальные вложения, но зато для нашей молодежи появится настоящая IT-сфера», – пояснил Беляев.

Он напомнил, что аналогичный путь ранее прошли Казань и Набережные Челны.

«Нижнекамск должен быть IT-городом. Сегодня многие наши молодые люди уезжают в другие города именно из-за отсутствия IT-парка», – резюмировал мэр.

Для молодежи в Нижнекамске планируют открыть фиджитал-центр стоимостью около 200 млн рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Молодежный фиджитал-центр за 200 млн рублей

Для молодежи в Нижнекамске планируют открыть фиджитал-центр стоимостью около 200 млн рублей. Его разместят рядом со спортивным комплексом «Сибур Арена НК».

Из бюджета Татарстана на строительство будет направлено 140 млн рублей, еще 50 млн одно из предприятий города инвестирует в оснащение комплекса современным оборудованием. Завершить строительство планируется в 2026 году.

По словам Беляева, центр станет первым в России объектом такого формата, где цифровые технологии будут объединены с физической активностью. Он предусматривает занятия фитнесом, игры в дополненной реальности и соревнования на интерактивных площадках.

«Мы хотим сделать лучший фиджитал-центр в России», – заявил Беляев.

Объект появится в год 60-летия Нижнекамска. Власти района также рассматривают возможность строительства большого 50-метрового бассейна, теннисного центра и многофункциональной спортивной площадки с тренажерами.

Кроме того, в юбилейный год планируется создание крытого стадиона на 15 тыс. мест для проведения крупных спортивных соревнований, специализированных центров единоборств, волейбола и художественной гимнастики, а также научно-инновационного центра на базе НХТИ. В культурной сфере планируется открытие центра с выставочными арт-кластерами и большим спортивным комплексом, который станет новым общественным пространством для жителей города.