Агеев на форуме «Акча» – бизнесу: Иногда от холодного душа пользы больше, чем от теплого

Предприниматели, эксперты, инвесторы и представители крупных компаний приняли сегодня участие в первом международном бизнес-форуме «Акча» в Нижнекамске. На пленарной сессии участники обсудили налоговую реформу, нехватку кадров и вложение инвестиций в потенциальные ниши, а после подписали соглашения. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В первом международном бизнес-форуме «Акча» в Доме народного творчества Нижнекамска приняли участие около 600 человек

«Чтобы каждый предприниматель был окутан заботой»

В первом международном бизнес-форуме «Акча» в Доме народного творчества Нижнекамска приняли участие около 600 человек, в том числе приехали представители зарубежных стран – Индии, Китая, Киргизии, Турции, прибыли гости и из других регионов России.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев напомнил, что традиция крупных деловых встреч в городе уже имеет историю.

«Если помните, в свое время Центр поддержки предпринимательства проводил традиционно раз в год крупные форумы. Это был съезд предпринимателей Нижнекамска в 2017 году, в 2019 году мы провели форум «Это ТОСЭР», тогда мы тоже говорили об инвестиционном потенциале», – отметил он.

По словам главы, нынешний формат стал продолжением прежних инициатив и шагом к обновлению площадки для диалога с бизнесом.

«Мы стремимся вернуть эту традицию. Поддержка малого и среднего бизнеса для нас в числе приоритетов. Инвестиционный форум «Акча» – это площадка о потенциале Нижнекамска, о нашем единстве, о системной поддержке предпринимательства и создании инфраструктуры одного окна, чтобы каждый предприниматель был окутан нашей заботой, вниманием», – подчеркнул он.

Глава района напомнил, что Нижнекамск – нефтехимическая столица России. В городе работают крупные предприятия федерального уровня, в том числе СИБУР и «Татнефть». В целом на производственных площадках заняты 30 тыс. человек, формирующие 72% от общей отгрузки района.

При этом, по словам Беляева, роль малого и среднего бизнеса не менее значима: сегодня в МСП занято 36 тыс. жителей. «Поэтому, когда задают вопрос, стоит ли заниматься развитием МСП... Конечно, стоит. У нас сегодня с вами огромный потенциал», – сказал он.

«Нижнекамск всегда был успешен»

Радмир Беляев перечислил ключевые крупные проекты, которые формируют будущий облик города. Это расширение особой экономической зоны «Алабуга» в Нижнекамске, площадь составит 777 гектаров. «Татнефть» создает площадку «Зеленая долина» для биотехнологических производств. Это и активное продвижение третьей очереди промпарка «Нижнекамск». На этапе проектирования новые промышленные территории.

«У нас сегодня семь промышленных площадок и парков, два промпарка еще добавятся – «Восточный» и «Южный», – сообщил он.

Глава района отметил, что развитая промышленность, активный бизнес и комфортная городская среда создают прочную основу для дальнейшего роста.

«У нас прекрасная ниша, у нас достойная в городе заработная плата, у нас прекрасное население, у нас красивый, комфортный город, мы обречены на успех. Нижнекамск всегда был успешен», – отметил он.

Также он напомнил, что в 2026 году Нижнекамску исполнится 60 лет. «Мы еще молодые люди», – сказал Беляев, подчеркнув, что впереди у города новые этапы развития и серьезные возможности.

Радмир Беляев признал, что малому и среднему бизнесу сегодня непросто – на участников рынка давит нестабильная экономическая ситуация Фото: пресс-служба Нижнекамска

В портфеле местных инвестпроектов находятся 56 позиций

Далее Радмир Беляев ответил на вопросы модератора-предпринимателя Айрата Сунгатуллина о слабых местах муниципалитета, точках роста и актуальных запросах предпринимательского сообщества.

Он признал, что малому и среднему бизнесу сегодня непросто – на участников рынка давит нестабильная экономическая ситуация.

«Мы видим, если бизнес быстро реагирует на внешние и внутренние вызовы, у них все более-менее получается. Очень серьезно не хватает сервисных компаний, сервисного обслуживания. Мы вынуждены часто выезжать в Казань для получения тех или иных услуг, за покупками, за одеждой в том числе», – отметил Беляев.

По его словам, в городе остаются свободные ниши, прежде всего в сфере сервиса, но потенциал есть и в производстве. Глава района подчеркнул, что за последние годы Нижнекамску удалось существенно расширить возможности промпарков, что дало импульс появлению новых производств.

«Кто бы мог подумать, что благодаря промпарку у нас появится производство холодильников. А когда будете заходить в магазин и брать молоко в холодильнике, сам холодильник будет из Нижнекамска», – сказал он.

Беляев перечислил и другие новые направления промышленного развития: выпуск микрофибры, упаковки для соли и пищевых продуктов, рулонной окрашенной стали. «У нас огромное количество ниш по переделу производимого сырья. Вокруг нас везде химия», – подчеркнул он.

Сейчас в портфеле местных инвестпроектов находятся 56 позиций – отели, предприятия общепита и другие сервисные направления.

«Ресторатор Аркадий Новиков имеет планы… Новый отель 5 звезд мы на базе «Дома быта» планируем… Поэтому предлагайте, на то вы и предприниматели, чтобы вносить предложения, а мы будем оказывать всестороннюю поддержку», – отметил глава района.

Особое внимание Беляев уделил инфраструктуре для работы бизнеса. Он напомнил, что Центр поддержки предпринимательства возобновил работу на новой площадке – в Центре креативных индустрий «База» на Красном Ключе. Здесь появится современный опенспейс с обновленными сервисами, включая цифровые решения.

«Мы специально выводим Центр предпринимательства из здания администрации. Чтобы администрация вас не смущала, переводим его в современное коворкинг-пространство, чтобы там вы могли получить все необходимые услуги», – сказал он.

Олег Пелевин подчеркнул, что как только на федеральном уровне началось обсуждение налоговой реформы, Татарстан незамедлительно включился в работу Фото: пресс-служба Нижнекамска

С 1 января налоговая реформа затронет 8 тысяч предпринимателей Татарстана

Одной из ключевых тем пленарной сессии бизнес-форума «Акча» стало предстоящее изменение налоговой системы. Модератор площадки попросил первого заместителя министра экономики Татарстана Олега Пелевина оценить, как повышение НДС и новые лимиты скажутся на малом и среднем бизнесе республики.

Пелевин подчеркнул, что как только на федеральном уровне началось обсуждение налоговой реформы, Татарстан незамедлительно включился в работу. «Сразу в это обсуждение в республике включились и все бизнес-сообщество. На базе Торгово-промышленной палаты республики вместе с предпринимателями собрались, совместно подготовили предложения», – отметил он.

Эти инициативы были вынесены на рассмотрение Правительства и Раиса Татарстана, а затем обсуждены на совместном заседании Ассоциации инновационных регионов России с участием заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина и представителей федеральных органов власти.

По словам Пелевина, эта совместная работа дала результаты.

«Наши федеральные коллеги услышали предпринимателей Республики Татарстан, услышали те предложения, которые были подготовлены нами совместно с Министерством экономики, Торгово-промышленной палатой, другими бизнес-объединениями, и в итоге определенные смягчения были проведены», – отметил он.

Первый замминистра сообщил, что с 1 января реформа затронет 8 тыс. предпринимателей Татарстана. «Наша теперь совместная задача, чтобы каждый из этих 8 тысяч был максимально подготовлен к изменениям», – подчеркнул он.

Для этого министерство и профильные структуры уже ведут системную работу: информируют бизнес, проводят консультации, обеспечивают методическую поддержку. «При необходимости готовы оказать всю консультационную поддержку, в том числе и бухгалтерское сопровождение. Специально для этого наши меры поддержки имеем», – заверил Пелевин.

Олег Пелевин сообщил, что в республике насчитывается 182 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и, несмотря на сложную экономическую обстановку, сектор растет на 3% Фото: пресс-служба Нижнекамска

Нижнекамск как точка роста МСП

Далее Олег Пелевин сообщил, что в республике насчитывается 182 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и, несмотря на сложную экономическую обстановку, сектор растет на 3%. Наибольший прирост отмечается в обрабатывающем производстве (+5%), IT-сфере (+17%), научно-технологическом развитии (+7%), туризме (+4%), гостиничном бизнесе (+9%) и общественном питании (+4,5%).

При этом Пелевин выделил ключевые вызовы для развития МСП, актуальные и для Нижнекамского района. В числе главных проблем – низкая оперативность доведения информации о мерах поддержки до каждого предпринимателя, нехватка производственных площадей и земельных участков, дефицит инженерной инфраструктуры, ограниченные трудовые ресурсы и необходимость стимулирования инвестиционной активности. Особое внимание требует поиск новых рынков сбыта и кооперация с крупным бизнесом.

Для Нижнекамска Министерство экономики видит три основные точки роста:

реализация мер государственной поддержки для снижения затрат и сроков реализации проектов;

развитие индустриально-промышленных парков, создание новых площадок для производства;

расширение рынков сбыта и укрепление связей малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями.

По словам Пелевина, совместная работа с администрацией Нижнекамского района и предпринимательским сообществом направлена на то, чтобы каждый местный бизнес имел доступ ко всем возможностям поддержки и мог максимально эффективно развивать свои проекты.

По мнению Шамиля Агеева, успешная работа малого и среднего бизнеса в новых условиях требует анализа собственных возможностей, оптимизации затрат и тесного взаимодействия с органами власти и системой палат Фото: пресс-служба Нижнекамска

«Налоговая даже будет знать, какого цвета на вас носки»

Председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев дал предпринимателям свой прогноз на 2026 год и обсудил вызовы для малого и среднего бизнеса. Агеев предупредил предпринимателей: впереди «холодный душ» для экономики и к нему нужно подготовиться.

«Иногда от холодного душа пользы больше, чем от теплого. Нам сейчас нужно настроиться на такую работу, чтобы создать больше возможностей для бизнеса», – сказал он. При этом важным моментом он назвал поддержку со стороны местных властей, приводя в пример Нижнекамск: благодаря стремлению администрации помогать предпринимателям здесь удается развивать малый бизнес, использовать местный потенциал и резервы более эффективно.

Особое внимание Шамиль Агеев уделил финансовой грамотности бизнеса и подготовке к налоговым изменениям. «К сожалению, мы имеем нашу неграмотность бизнеса в налоговых делах. Сейчас всё будет прозрачно. Налоговая даже будет знать, какого цвета на вас носки. Нужно быть внимательными с кредитами, государственными закупками, ценами», – предупредил он сидящих в зале предпринимателей.

По мнению Агеева, успешная работа малого и среднего бизнеса в новых условиях требует анализа собственных возможностей, оптимизации затрат и тесного взаимодействия с органами власти и системой палат. Такие встречи, как форум «Акча», дают предпринимателям шанс заранее подготовиться к изменениям, получить консультации и использовать новые возможности для развития.

Марина Епифанцева рассказала о динамике инвестиций в республике и о том, куда сейчас вкладываются средства Фото: пресс-служба Нижнекамска

«Наибольший рост инвестиций зафиксирован в спортивной сфере и организации досуга»

Заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Марина Епифанцева рассказала о динамике инвестиций в республике и о том, куда сейчас вкладываются средства. По ее словам, «инвестиции в основной капитал постоянно растут. Если в прошлом году они превысили триллион за год, то уже за первые девять месяцев показатель оказался еще выше».

Основной объем средств формируют крупные предприятия-флагманы республики, строящие новые заводы, но при этом возможности для инвестирования открываются и для среднего и малого бизнеса, особенно в перспективных нишах.

Епифанцева отметила, что инвестиции активно размещаются в нестандартных секторах.

«Наибольший рост зафиксирован в спортивной сфере и организации досуга – около +140%, включая строительство футбольных манежей. Следующее – обеспечение электрической энергией. Управляющие компании очень активно инвестируют, и предприниматели тоже могут рассмотреть эти направления», – подчеркнула она.

Также средства активно вкладываются в гостиничный бизнес и предприятия общественного питания, недвижимость, сельское хозяйство, финансовую деятельность и здравоохранение. Строительство остается стабильной отраслью, но по темпам прироста оно уступает новым сегментам.

Особое внимание было уделено промпаркам, которые создают готовую инфраструктуру для инвесторов.

«Так как у нас промпарки все время открываются, на готовую инфраструктуру удобнее всего привлекать инвесторов», – отметила Епифанцева. Это особенно актуально для Нижнекамска: развитие промышленных и индустриальных площадок создает новые возможности для привлечения инвестиций в спорт, развлечения, гостиничный и ресторанный бизнес, а также в малое и среднее производство.

По словам Епифанцевой, предпринимателям важно «использовать собственные средства, кредиты и внебюджетные фонды, а также финансовые меры поддержки, чтобы максимально эффективно развивать бизнес и пользоваться открывающимися возможностями».

Никхил Маншрамани заметил, что Татарстан сегодня остро нуждается в рабочей силе Фото: пресс-служба Нижнекамска

«В Татарстане есть нехватка рабочей силы»

Одной из самых заметных тем форума «Акча» стало обсуждение кадрового дефицита. Представитель Индии, президент международного агентства по трудоустройству и подбору квалифицированных азиатских специалистов Никхил Маншрамани заметил, что Татарстан сегодня остро нуждается в рабочей силе.

«Наша компания существует с 1981 года, и по всему миру мы поставили свыше 325 тыс. работников. Насколько мы видим, сейчас есть огромный рынок труда для поставки рабочих из стран Азии», – рассказал он.

По его словам, две недели назад он посетил Министерство труда РТ, где присутствовали представители крупнейших предприятий республики, в том числе ОЭЗ «Алабуга». «Все говорят, что есть нехватка рабочей силы», – отметил Маншрамани.

Агентство имеет крупный международный опыт сотрудничества. «У нас очень большой опыт поставки рабочих на нефтехимические проекты, например, в Кувейт», – подчеркнул выступающий.

По его словам, сотрудничество с Татарстаном лишь начинается. «На следующей неделе мы планируем открыть компанию в Казани», – добавил он.

Девять соглашений для развития Нижнекамска

В завершение пленарной части форума было подписано девять соглашений между исполнительным комитетом Нижнекамского района и предпринимателями. Документы утвердили глава района Радмир Беляев и руководитель исполкома Рустем Латыпов.

Одно из соглашений заключено с сервисом «Яндекс Go»: Максим Касимов представил проект установки электронных табло на остановках и системы онлайн-отслеживания движения транспорта.

Торгово-промышленная палата РТ, которую представлял Шамиль Агеев, договорилась о расширении взаимодействия с районом.

Остальные соглашения охватывают строительство двух жилых комплексов, двух медицинских центров, создание предприятия-интегратора промышленных роботов с обучающей площадкой, расширение производства «Камастали» и переход детских садов на аренду мягкого инвентаря.

Проекты представили:

Чжай Юйгуй , генеральный директор китайской стороны ООО «Камасталь», – производство холоднокатаной и горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием;

, генеральный директор китайской стороны ООО «Камасталь», – производство холоднокатаной и горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием; Рустем Назмутдинов – медицинский центр «Люксор»;

– медицинский центр «Люксор»; Гульнара Файзуллина – многофункциональный медицинский центр ММЦ «МЕД»;

– многофункциональный медицинский центр ММЦ «МЕД»; Вячеслав Новиков , ООО «Русремстрой», – жилой комплекс «Лесная»;

, ООО «Русремстрой», – жилой комплекс «Лесная»; Дмитрий Сулимов , генеральный директор «АСПЭК-Домстрой», – еще один проект жилого комплекса;

, генеральный директор «АСПЭК-Домстрой», – еще один проект жилого комплекса; Радик Ахметов , «АРМ-ТЕХНО», – предприятие-интегратор промышленных роботов;

, «АРМ-ТЕХНО», – предприятие-интегратор промышленных роботов; Александр Уткин, «Коттон Вэй», – обеспечение детских учреждений услугой аренды мягкого инвентаря.

В течение дня на форуме проходят секции по налогам-2026, мерам господдержки, маркетингу и ИИ, кадровой политике, брендингу, продажам и сотрудничеству с Китаем. Работают площадки Торгово-промышленной палаты, IT-зона по цифровизации и День поставщика с ТАИФ-НК.