«Тут, извините, пока провинция»: власти Нижнекамска готовят «четырехлетку» для города

Нижнекамск должен стать не только столицей нефтехимии Татарстана, но и России, а для этого к 60-летию города власти города планируют создать специальную программу. Президент республики Рустам Минниханов назвал инициативу нижнекамцев проектом комплексного развития, который может стать образцовым для городов и районов Татарстана.

Отчетные сессии Совета нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского совета прошли сегодня в центре нефтехимии Татарстана Фото: president.tatarstan.ru

«Даже в жевательной резинке присутствует наш пищевой каучук»

Отчетные сессии Совета Нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского совета прошли сегодня в центре нефтехимии Татарстана – Нижнекамске.

Главных событий в прошлом году было два, о чем упомянули в фильме, которые, как правило, украшают подобные заседания. Первое – смена власти: Рамиль Муллин сменил кресло главы Муслюмово на пост де факто первого лица в Нижнекамске. Второе – смена собственника на одном из градообразующих предприятий: вместо частных лиц «ТАИФа» владельцем «Нижнекамскнефтехима» стал холдинг «СИБУР».

Руководитель исполнительного комитета района Рамиль Муллин сразу обозначил – докладывать об итогах прошлого года ему будет «не совсем правильно». Ведь он руководил Нижнекамском меньше трех месяцев в 2021 году. Поэтому сосредоточился на том, какие задачи, фактически оставленные в наследство ушедшим в Госдуму РФ Айдаром Метшиным, ему предстоит решать и каким он видит Нижнекамск в будущем.

Руководитель очертил масштабы и значимость вверенной ему территории: здесь генерируется пятая часть экономики республики. В Нижнекамске перерабатывается 20 млн тонн из 34 млн тонн всей добываемой в Татарстане нефти.

«Как часто мы думаем над тем, из чего сделаны панели нашего автомобиля, корпусы компьютера и бытовой техники, мебель и спортивная одежда? Стаканы, наконец, из которых мы можем сделать глоток воды? Поверьте, из нашего – нижнекамского полистирола!» – отметил Муллин, подняв пластиковый стаканчик.

Он продолжил: основные производители бензина в Татарстане – нижнекамские, шины тоже производятся здесь. «Даже в жевательной резинке присутствует наш пищевой каучук!» – просветил руководитель исполкома.

Нынешний руководитель сосредоточился на том, какие задачи, фактически оставленные в наследство ушедшим в Госдуму РФ Айдаром Метшиным (на фото), ему предстоит решать Фото: president.tatarstan.ru

«Мы надеемся, что город и промышленность и в дальнейшем останутся честными и равноправными партнерами»

Но главное богатство – это люди, подчеркнул Муллин. И нижнекамцы, к которым он себя причислил, гордятся, что здесь расположены якорные предприятия нефтехимии. Всего на промплощадке работают 40 тыс. человек. «А с учетом их семей, если мы умножим эту цифру хотя бы на три, то это уже почти половина города – пользуются благами большой химии в виде стабильной зарплаты, путевок в санатории и детские лагеря», – сообщил руководитель исполкома.

От градообразующих предприятий район в прошлом году получил 37% доходов – их общая сумма составила 4,6 млрд рублей.

«Мы надеемся, что город и промышленность и в дальнейшем останутся честными и равноправными партнерами. Люди сообща могут совершить то, чего не сделают в одиночку; единение умов, рук, сил может иметь огромные перспективы», – призвал к диалогу промышленников новый руководитель района. Безусловно, в первую очередь этот месседж был адресован новым владельцам «Нижнекамскнефехима».

Рамиль Муллин очертил масштабы и значимость вверенной ему территории Фото: president.tatarstan.ru

«Нужно привлекать инвесторов не только в сфере производств и услуг, но туризма и сельского хозяйства»

Новые отрасли экономики должны развивать малый и средний бизнес, уверен Муллин. В прошлом году оборот предпринимателей составил 54 млрд рублей.

В ТОСЭР «Нижнекамск» удалось привлечь 21 резидента, которые планируют вложить 7,5 млрд рублей и создать 3 тыс. рабочих мест. В этом году к ним должны присоединиться еще 7.

Продолжится развитие промышленных парков – третий очереди промпарка «Нижнекамск», и индустриального парка «ЗКПД».

«Нам нужно привлекать в Нижнекамск новых инвесторов не только в сфере производств и услуг, но туризма и сельского хозяйства», – считает руководитель исполкома.

Недоремонт дорог – два бюджета района

Муллин сказал, что в Нижнекамске и районе большой объем недоремонта дорог. «Сегодня на капремонт и строительство автомобильных дорог и пешеходных тротуаров дополнительно необходимо привлечь более 13 млрд рублей, и это еще без учета промышленной зоны. Это два годовых консолидированных бюджета района!», – заявил он

Мало построить дороги, их нужно еще и содержать. «Это моя головная боль и горожане абсолютно правы в своих замечаниях к нам», – подчеркнул личную заинтересованность Муллин, добавив, что сейчас систематизируется работа коммунальных служб. Однако нужны люди и дополнительная техника, которую можно было бы использовать круглогодично.

Городу нужна и транспортная реформа. В прошлом году Нижнекамск получил 50 новых автобусов и восстановил движение по 9 маршрутам. Следующий шаг – улучшить действующую маршрутную сеть.

«Стратегическим проектом остается строительство трамвайной линии «Южная», а со временем и строительство ветки через Соболеково – дороги на промышленную площадку, которая полностью решила бы вопрос вахтовых и внутригородских передвижений наших жителей», – отметил Муллин.

Обрадовало нижнекамцев решение о прохождении через район объездной дороги М7. Трассу нужно соединить с проспектом Мира, считает глава исполкома.

Стадион на 15 тыс. мест и культурный центр

Планируется развивать систему образования: «Мы должны знакомить наших детей с тем хорошим, что есть на нашей территории. Чтобы они с детского сада любили свой город, мечтали работать на своих предприятиях. Чтобы хотели развивать культуру семейных династий, жить и творить в Нижнекамске».

Необходима перезагрузка Нижнекамского химико-технологического института: «Наша высшая школа должна быть привлекательной как для Нижнекамской молодежи, так и для иногородних студентов, которые смогут получать хорошее образование, специальность, работу на предприятиях».

До 2026 года планируется реализовать концепцию развития здравоохранения: «Очень важно ее развивать вместе с промышленной медициной и реабилитацией».

В перспективе Нижнекамску нужен крытый стадион на 15 тыс. мест, чтобы «проводить спортивные мероприятия более высокого уровня», а также 50-метровый плавательный бассейн, центры единоборств, волейбола, художественной гимнастики.

Уже приступили к разработке нового проекта – культурного центра на 1,5 тыс. человек. «Эта площадка должна стать центром города. Мы думаем на ней разместить и Культурный центр, и выставочные арт-кластеры, и большой спортивный центр», – сообщил Муллин.

«Наша цель – из центра нефтехимии республики вырасти до статуса столицы нефтехимической отрасли России»

Руководитель исполкома заметил, что мечтой создателей Нижнекамска было – «построить город-сад, возвести промышленность, которая сделала Нижнекамск центром нефтехимии и нефтепереработки Татарстана».

По мнению Муллина, надо идти вперед, городу нужны «новые перспективы и драйверы роста».

«Наша главная цель – из центра нефтехимии республики вырасти до статуса столицы нефтехимической отрасли России к следующему большому юбилею Нижнекамска – к его 60-летию, который мы будем отмечать в 2026 году. Да, возможно, на первый взгляд, задачи кажутся амбициозными. Но, как говорят, дорогу осилит идущий», – поделился народной мудростью докладчик.

Программу уже назвали – «Нижнекамск-60», которая включит в себя «60 реальных больших проектов». «Они помогут нам стать той столицей, о которой мы мечтаем!» – сказал Муллин.

Прием схож с программным подходом, который не раз использовался на уровне Казани – при получении статуса федерального, проект получал и финансирование из бюджета РФ.

С просьбой принять программу «Нижнекамск-60» руководитель исполкома обратился к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Он попросил создать рабочую группу по подготовке программы развития Нижнекамского района к предстоящему 60-летию Нижнекамска во главе с премьер-министром РТ «не откладывая на завтра» уже в этом году. В ее состав, по задумке Муллина, должны войти ключевые министры и «главные партнеры – промышленные предприятия».

Ринат Салахутдинов отметил, что Камские Поляны, ранее считавшиеся депрессивным поселком, тоже ставят перед собой новые, амбициозные задачи Фото: e-nkama.ru

Нью-Камские Поляны

Глава поселка Камские Поляны Ринат Салахутдинов отметил, что населенный пункт, ранее считавшийся депрессивным, тоже ставит перед собой новые, амбициозные задачи в рамках дальнейшей стратегии развития Нижнекамской агломерации. Камские Поляны и его сельские будут одними из драйверов развития, уверен спикер.

Монотерритория готова взять на себя роль города-спутника Нижнекамска, воплотить идеи строительства энергоэффективного «умного» коттеджного поселка для комфортного проживания, создания туристско-рекреационной зоны, развития бизнеса и формирования современной логистики между промышленным центром и городом-спутником.

«Под логистикой мы подразумеваем прокладку скоростных железнодорожных путей между населенными пунктами, а также охват нашего города скоростной железной дорогой, которая в недалеком будущем должна соединить аэропорты «Казань» и «Бегишево», о чем говорит руководство РЖД. Это в разы повысит инвестиционную привлекательность территории», – сказал Салахутдинов.

Развитие туризма на территории Камских Полян – тема не новая. Глава напомнил, что в 2008 году вышел Указ Президента РТ о создании туристско-оздоровительного комплекса «Камские Поляны». Рассматривалась застройка нижней площадки Татарской АЭС, на свободных земельных участках. Тогда предполагалось, что комплекс войдет в федеральную целевую программу внутреннего и въездного туризма.

«Согласно концепции, планировалось развитие эко–туризма, горнолыжного спорта со строительством фуникулера, экстремальных видов спорта, строительство яхт-клубов и теннисных кортов, сети кемпингов и отелей, санаторных комплексов. Мы уверены, что у данного проекта есть будущее в рамках озвученной сегодня программы к 60-летию Нижнекамска, которая включает в себя проекты в разных сферах и отраслях и в том числе, в рамках реализации масштабного проекта «М-7», – поддержал руководителя района Салахутдинов.

Алия Минуллина обратила внимание, что из города уезжает молодежь Фото: e-nkama.ru

Работа с молодежью требует комплексного подхода

Самый молодой депутат Нижнекамска, директор молодежного центра инициатив «Ковер» Алия Минуллина обратила внимание, что из города уезжает молодежь.

«А те, кто приезжает в город, открыто говорят, цитирую: “При всех ваших возможностях, тут, извините, пока провинция”. Нам нужны пространства, которые сделают наш город центром развития молодежи», – убеждена Минуллина.

Она считает, что нужно построить новый молодежный объект, где могла бы разместиться арт-резиденция. «Пожалуйста, исполните нашу мечту и тогда участников моего проекта “Китмим” (не уеду, – прим. Т-и), будет больше, а еще прибавятся участники Минмоловского проекта “Кайтам” (вернусь, – прим. Т-и)», – отметила Минуллина.

Президент Татарстана Рустам Минниханов согласился, что тема непростая, наблюдается отток молодых людей, но просто созданием общественных пространств вопрос не решить. «Работа требует комплексного подхода. Это хорошие рейтинговые учебные заведения, это перспектива трудоустройства и доходов и комфортные условия для жизни», – подчеркнул Минниханов.

По словам Рустама Минниханова, главный критерий оценки власти – это обеспечение высокого качества жизни Фото: president.tatarstan.ru

Почти 12 тыс. нижнекамцев имеют доходы ниже прожиточного минимума

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание, что среднемесячная зарплата в Татарстане в 2021 году составила 43,3 тыс. рублей, а в Нижнекамском районе – 56,5 тыс. рублей.

«По зарплате вы занимаете третье место в республике. Но не могу не сказать, что по итогам третьего квартала 60 предприятий района выплачивают зарплату ниже. Почти 12 тыс. нижнекамцев имеют доход ниже прожиточного минимума. Нужно внимательно посмотреть причины. Здесь или выплаты в серой зоне, или что-то другое, но на это невозможно не обратить внимания», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, главный критерий оценки власти — это обеспечение высокого качества жизни.

«Это развитая городская среда, хорошая экология, высокие доходы граждан. Одна из целевых задач в стране – снижение бедности. Для этого нужно создавать рабочие места, обеспечивать достойную зарплату», – обратил внимание руководитель республики.

Он затронул тему развития Камских Полян. «За счет туризма развить эту территорию не получится, нам необходимо привлечь серьезное производство. Около 15 тыс. человек населения – это достаточно много. Если мы найдем хорошего резидента — это было бы серьезной поддержкой для Камских Полян», – сказал Минниханов.

Руководитель республики подчеркнул, что Нижнекамск – это крупный промышленный центр, однако доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте вдвое меньше, чем в среднем по республике. Тот же промпарк «Камские Поляны» заполнен лишь на 12%.

«Ответом на эти вопросы может быть создание условий для создания производств с учетом наличия самого ходового сырья – нефтехимии. Нужно ориентироваться, чтобы появлялись предприятия, которые работают на входе или на выходе крупных производств», – поставил задачу Рустам Минниханов.

Руководитель республики сообщил, что перед сессией прошло совещание по вопросам развития района. По его словам, Муллин представил программу «Нижнекамск-60». Президент отметил, что считает это комплексным планом развития города и района.

Минниханов заметил, что 60 лет в череде юбилеев не столь значимая цифра, но тем не менее считает возможным разработать программу для Нижнекамска. «Она может стать пилотной в части развития города и района с учетом тех вопросов, которые сегодня есть», – сказал Президент РТ.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru