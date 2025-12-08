Юбилейный год Нижнекамска стартует 17 января Новогодним благотворительным забегом

Презентация: пресс-служба Нижнекамского района РТ

2026 год станет для Нижнекамска особенным: городу исполнится 60 лет, а также он объявлен Годом спорта и здорового образа жизни. В честь этих дат в городе планируется целый ряд спортивных мероприятий под эгидой «НК – 60». Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник Управления физической культуры и спорта Марина Иванова.

Старт юбилейного года будет дан 17 января традиционным Новогодним благотворительным забегом в парке «Семья». Иванова пригласила к участию руководителей предприятий вместе с коллективами. Афиша и программа забега будут опубликованы в городских СМИ и телеграм-канале «Спортивный Нижнекамск», где публикуются все спортивные события города и результаты выступлений местных спортсменов.

В программу войдут Республиканские соревнования по лыжным гонкам «Нижнекамская тридцатка», турнир по боксу, посвященный участникам СВО, Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет «М-7 ОПЕН», Фестиваль боевых искусств, футбольные и хоккейные турниры среди дворовых команд, легкоатлетические забеги и велопробеги. Также пройдут мероприятия по циклическим видам спорта совместно с командой «TIMERMAN», включая «Нижнекамский полумарафон НК 60». Особое внимание будет уделено Спартакиадам среди трудовых коллективов на Кубок Главы района.

«В 2026 году мы сделаем акцент на доступность и массовость. Каждая новая площадка, каждое спортивное событие – это наш общий вклад в здоровое будущее Нижнекамска и достойный подарок к 60-летию любимого города. Мы открыты для диалога и новых идей. Давайте вместе сделаем Нижнекамск самым спортивным и здоровым городом Татарстана!» – подчеркнула Иванова.