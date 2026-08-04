FESCO приостановила перевозки по Черному морю после гибели судна «Янина»
Логистическая компания FESCO временно приостановила прием новых заявок на перевозку грузов по Черному морю после потопления теплохода «Янина» украинскими дронами. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Приостановка заявок на отправки грузов через акваторию Черного моря будет действовать «до момента выработки решений с учетом факторов риска», пояснили в пресс-службе.
«Защищенность экипажей и грузов является безусловным приоритетом FESCO. В настоящее время группа прорабатывает возможные варианты доставки с соблюдением всех мер безопасности», – заверили в компании и пообещали сообщать о последующих изменениях своей политики дополнительно.
Ранее, 1 августа, руководитель госкорпорации «Росатом», в которую входит FESCO, Алексей Лихачев рассказал, что теплоход «Янина» затонул в Черном море после атаки дронов. Два беспилотника ВСУ атаковали судно в 130 морских милях от Новороссийска.
Команда покинула теплоход после того, как он начал тонуть. Все 17 членов экипажа были спасены, причем 16 подняли из воды на борт судна Delphinus с интернациональной командой и капитаном – гражданином Египта, а последнего моряка доставили на берег благодаря помощи вертолетчиков Черноморского флота.
«Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Подобную атаку иначе, чем пиратство и морской разбой, трактовать невозможно», – заявил тогда глава Росатома.
Сегодня в первой половине дня Министерство иностранных дел Турции призвало Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море после атак беспилотников вечером 3 августа на шедшие в РФ турецкие суда Yashar и Nadezhda.
Nadezhda с командой из 22 человек, по информации газеты Cumhuriyet, шла с грузом из свежих овощей и фруктов из Самсуна в Новороссийск. После удара дронов на борту начался пожар, четыре члена экипажа пострадали. По словам капитана судна Ялчина Шахина, его атаковали «шесть-семь» украинских беспилотников.
До этого о недопустимости ударов по не принадлежащим России судам в акватории Черного моря Украину предупредили Соединенные Штаты, о чем со ссылкой на источники написала газета The Wall Street Journal. По данным издания, обращение инициировал генеральный директор Chevron Майк Вирт.