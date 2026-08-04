FESCO приостановила перевозки по Черному морю после гибели судна «Янина»

Контейнеровоз «Янина»

Фото: пресс-служба Росатома

Логистическая компания FESCO временно приостановила прием новых заявок на перевозку грузов по Черному морю после потопления теплохода «Янина» украинскими дронами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Приостановка заявок на отправки грузов через акваторию Черного моря будет действовать «до момента выработки решений с учетом факторов риска», пояснили в пресс-службе.

«Защищенность экипажей и грузов является безусловным приоритетом FESCO. В настоящее время группа прорабатывает возможные варианты доставки с соблюдением всех мер безопасности», – заверили в компании и пообещали сообщать о последующих изменениях своей политики дополнительно.

Ранее, 1 августа, руководитель госкорпорации «Росатом», в которую входит FESCO, Алексей Лихачев рассказал, что теплоход «Янина» затонул в Черном море после атаки дронов. Два беспилотника ВСУ атаковали судно в 130 морских милях от Новороссийска.

Команда покинула теплоход после того, как он начал тонуть. Все 17 членов экипажа были спасены, причем 16 подняли из воды на борт судна Delphinus с интернациональной командой и капитаном – гражданином Египта, а последнего моряка доставили на берег благодаря помощи вертолетчиков Черноморского флота.

«Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Подобную атаку иначе, чем пиратство и морской разбой, трактовать невозможно», – заявил тогда глава Росатома.

Сегодня в первой половине дня Министерство иностранных дел Турции призвало Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море после атак беспилотников вечером 3 августа на шедшие в РФ турецкие суда Yashar и Nadezhda.

Nadezhda с командой из 22 человек, по информации газеты Cumhuriyet, шла с грузом из свежих овощей и фруктов из Самсуна в Новороссийск. После удара дронов на борту начался пожар, четыре члена экипажа пострадали. По словам капитана судна Ялчина Шахина, его атаковали «шесть-семь» украинских беспилотников.

До этого о недопустимости ударов по не принадлежащим России судам в акватории Черного моря Украину предупредили Соединенные Штаты, о чем со ссылкой на источники написала газета The Wall Street Journal. По данным издания, обращение инициировал генеральный директор Chevron Майк Вирт.