Александр Гусев: «Хотелось бы поставлять тому же "Рубину" мастеров высшего класса»

К 2024 году футболом в Татарстане должны заниматься 55 тыс. человек

На сегодняшний день в Татарстане футболом занимаются около 50 тыс. человек. До 2024 года этот показатель хотят увеличить до 55 тысяч.

«РФС поставил нам задачу, чтобы через пять лет занимались 100 тысяч человек. Но мы придерживаемся показателя, чтобы к 2024 году достигнуть показателя в 55 тысяч», – рассказал председатель Федерации футбола Республики Татарстан Александр Гусев на пресс-конференции, которая прошла в ИА «Татар-информ».







Он подчеркнул, что в республике создаются все условия для развития футбола, в частности строятся манежи и поля. Кроме того, ежегодно проводится порядка 70 турниров для разных возрастов.

До конца года в пяти городах Татарстана откроют футбольные манежи

Для достижения показателя по количеству занимающихся футболом людей необходимо создавать соответствующую инфраструктуру. Так, в этом году после открытия манежа в Зеленодольске такие же объекты появятся еще в пяти городах республики.

«В этом году мы строим пять футбольных манежей 20 на 40 метров. Они появятся в Бугульме, Чистополе, Альметьевске, Заинске и Агрызе. Все эти проекты должны быть реализованы до конца года», – заявил Гусев.





Он назвал футбольную инфраструктуру Татарстана одной из лучших в России. На сегодняшний день в республике функционируют 55 полнометражных полей с искусственным покрытием, 16 стадионов с натуральным газоном, более 400 покрытий 20 на 40 метров на спортивных площадках.

За прошлый год было построено четыре больших футбольных манежа 45 на 90 метров в Нижнекамске, Набережных Челнах и два в Казани.

Главные проблемы – отсутствие тренеров и финансирование

Несмотря на то что татарстанская футбольная школа периодически поставляет кадры для профессиональных команд из Татарстана – «Рубина», «Нефтехимика» и «КАМАЗа», уровень игроков пока не такой высокий, как хотелось бы, добавил Гусев.

«На сегодняшний день в Татарстане работают около 50 футбольных школ, в них порядка 240 тренеров. 70% из них с высшим образованием, но специального футбольного образования нет. Из-за этого есть проблемы в подготовке высококлассных футболистов. Хотелось бы поставлять тому же "Рубину" мастеров высшего класса», – признался глава Федерации футбола Татарстана.

Он подчеркнул, что с начала этого учебного года в Поволжском госуниверситете физкультуры и спорта появилось специальное отделение, где обучают футбольных тренеров. Оно создано как раз для решения этой проблемы и может послужить толчком для развития спорта в республике.

Другой проблемой становится финансирование команд чемпионата Татарстана. Большинство из них финансируются районами или предприятиями. И не всех глав муниципалитетов и районов удается убедить в том, что наличие собственного коллектива в чемпионате важно для популяризации спорта в их районах, пояснил заместитель председателя Федерации футбола РТ, руководитель судейско-инспекторского комитета Радик Ахмадуллин.

Именно в этой лиге молодые игроки могут получать практику и перейти из юношеского футбола во взрослый, после чего уже получить предложение от профессиональных клубов.

Из чемпионата Татарстана – в профессиональный футбол

«Наши соревнования – своеобразный трамплин в профессиональный футбол. Те, кто окончил футбольную школу, но по каким-то причинам не попал сразу в профессиональный футбол, могут найти у нас практику и турнирную мотивацию на довольно высоком уровне», – сообщил Ахмадуллин.







К примеру, только из казанского футбольного клуба «Смена» за два года существования этой любительской команды профессиональные контракты подписали несколько футболистов. Кроме того, два игрока из «Смены» уехали на просмотр в ФК «Красава» (его тренирует экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков), который в следующем сезоне должен дебютировать в ПФЛ.

Интерес к чемпионату Татарстана растет

Тем не менее интерес к чемпионату Татарстана со стороны районов и компаний республики растет. Так, в этом году в высшей лиге появилась новая команда – ФК «Нэфис», на матчах которой регулярно бывает экс-президент «Рубина» Дмитрий Самаренкин. А коллектив «Эверест» из Высокой Горы поддерживает глава района Рустам Калимуллин, который даже внесен в заявку команды на сезон как официальный представитель клуба. Стоит отметить, что «Эверест» в 2019 году выиграл республиканский чемпионат по футболу в первом дивизионе и сейчас играет в высшей лиге, заявив в состав команды на сезон экс-нападающего «Рубина» Руслана Мухаметшина и еще несколько известных в прошлом игроков.

Всего в мужском чемпионате Татарстана участвуют 28 клубов, из них 12 команд играют в высшей лиге (остальные в первой), они разделены на две зоны: Казанскую и Закамскую. Причем в чемпионате участвует также команда из соседней республики. Это ижевский клуб «Динамо-Делин», который, из-за отсутствия серьезной конкуренции в Удмуртской Республике с 2018 года соревнуется с татарстанскими командами. А прошлогодним победителем чемпионата Татарстана в высшей лиге стал зеленодольский клуб «СШ №3 - Авангард».