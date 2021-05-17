В Татарстане стартовали матчи Кубка республики по футболу

В минувшие выходные были сыграны восемь первых матчей Кубка Татарстана по футболу. В борьбе за трофей участвуют 15 сильнейших команд республики, а также ижевский клуб «Динамо-Делин», который, из-за отсутствия серьезной конкуренции в Удмуртской Республике, с 2018 года соревнуется с татарстанскими командами.

Один из самых интересных поединков состоялся в Казани на стадионе «Электрон», где в первом матче 1/8 финала Кубка Татарстана сошлись казанский «Нэфис» и «Эверест» из Высокой горы. 9 мая эти команды уже встречались в матче 2-го тура чемпионата РТ. Тогда сильнее оказался «Нэфис» (3:0). Однако игра на Кубок РТ прошла совсем по другому сценарию.

Уже на 15-й минуте матча «Нэфис» остался вдесятером, после того как с поля был удален камерунский защитник команды Тиерри Точе, которому судья встречи Герман Коваленко показал прямую красную карточку за грубый фол против голкипера «Эвереста» Ярослава Малолеткова (воспитанник академии «Рубина», который в январе 2020 года был отстранен от футбола на 1 год за то, что делал ставки на матчи своей команды – ФК «Машук» из Пятигорска).

Однако оставшись в меньшинстве «Нэфис» все же забил первым. На 33-й минуте игры полузащитник Дмитрий Ларин метров с 40-ка направил мяч в ворота гостей, наказав опрометчиво вышедшего из ворот голкипера «Эвереста» Богдана Салангина – 1:0.

Но уже через четыре минуты гости отыгрались – Вадим Марков сравнял счет – 1:1. Победный мяч в игре для «Эвереста» на счету Артема Петухова, который установил окончательный счет в игре на 50-й минуте встречи – 1:2 в пользу высокогорцев.

Интересно, что за игрой наблюдали около 200 зрителей, среди которых были экс-президент «Рубина», председатель совета директоров ОАО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин и бывший замгендиректора «Рубина», вице-президент ХК «Ак Барс – Динамо» Искандер Шайхов, чьи сыновья Константин Самаренкин и Тагир Шайхов заявлены на сезона за «Нэфис» (правда в этой игре они участия не принимали).

Стоит отметить, что в заявке «Эвереста» на сезон значится Руслан Мухаметшин, игравший в «Рубине» в 2013-2014 годах, а ранее становившийся (в сезоне-2012/2013) лучшим бомбардиром среди российских игроков РПЛ, забив 11 мячей).

А о серьезности намерений «Эвереста» на этот сезон говорит и тот факт, что в заявке команды официальным представителем значится глава Высокогорского района Татарстана Рустам Калимуллин, который активно следит за игрой команды, которая в 2019 году выиграла республиканский чемпионат по футболу в первом дивизионе и сейчас играет в высшей лиге.

Другие матчи 1/8 финала Кубка Татарстана завершились следующими результатами:

СШ №3-Авангард (Зеленодольск) – СШОР Вахитовского района (Казань) – 2:0,

СШ Альметьевска (Альметьевск) – «ТатГрад» (Бугульма) – 10:0,

«Савиново» (Казань) – «Труд» (Чистополь) – 0:2,

ФК «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Нефтяник» (Бугульма) – 3:2,

«Шинник» (Нижнекамск) – СК «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 5:1,

«Динамо-Делин» (Ижевск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 5:3,

«Смена» (Казань) – «Гроза» (Казань) – 3:1.

Ответные матчи 1/8 финала Кубка Татарстана будут сыграны 5 и 6 июня.