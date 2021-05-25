Два игрока казанской «Смены» тренируются в ФК «Красава» под руководством Сергея Рыжикова

Два игрока казанского футбольного клуба «Смена», который является одним из лидеров нынешнего чемпионата Татарстана по футболу, находятся на сборах в ФК «Красава», главный тренер которого – экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков.

«Сейчас на сборах в «Красаве» тренируются два наших игрока. Первый – защитник Раиль Абдуллин (экс-футболист «Рубина» – Прим. Т-и). Думаю, что ПФЛ – это не его потолок. Если «Красава» метит в ФНЛ и премьер-лигу, то да – это отличный для него проект, чтобы он как футболист себя реализован. Второй игрок «Смены» – это 19-летний нападающий Роман Пирмамедов. Он играл с самого начала в нашей команде и полностью заслужил этот вызов. В свое время он проходил просмотр в нескольких командах, в том числе и в «КАМАЗе» из Набережных Челнов, но, по каким-то причинам, им не подошел. Сейчас же, после отбора в «Красаве», его пригласили на сбор, где он уже должен доказать, что является игроком для ПФЛ», – рассказал ИА «Татар-информ» руководитель казанского клуба «Смена» Ильяс Минневалиев.

По его словам, оба игрока заслуживают того, чтобы подписать контракты с профессиональной командой. Однако, если это произойдет, «Смена» не может рассчитывать на денежную компенсацию за эти переходы.

«К сожалению, по нормативным документам РФС, мы не являемся коллективом, который имеет право получать компенсацию за переход игрока, так как у нас нет своей спортивной школы. Так что в этом случае мы ни на что не можем рассчитывать», – признался Минневалиев.

Стоит отметить, что «Смена» заняла 3-е место в чемпионате Татарстана-2020, выиграла Кубок РТ в этом же году, а в феврале 2021 года выиграла турнир среди клубов ПФЛ, который проходил в манеже Центрального стадиона Казани. После этого три игрока казанского клуба получили приглашения в профессиональные клубы и играют за команды ПФЛ.

«Полузащитник Руслан Гаврилов является игроком основного состава «Лады» из Димитровграда. Защитник Артур Ханнанов выходит на замену в команде «Зенит-Ижевск». Также и в основном на замену выходит на поле нападающий пермской «Звезды» Илья Порохов», – заявил представитель казанской «Смены».

В субботу, 29 мая, «Смена» сыграет с «Нэфисом» в 4-м туре чемпионата Татарстана по футболу. Встреча двух лидеров казанской группы чемпионата республики пройдет на стадионе «Электрон». Начало матча в 19:00.

Также ИА «Татар-информ» стало известно о том, что в составе ФК «Красава» тренируются еще два игрока из команд, играющих в чемпионате Татарстана. Это голкипер «Нэфиса» Антон Чернов и полузащитник «Грозы» Артем Сабиров.