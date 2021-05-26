В новом сезоне в чемпионате РТ по футболу сыграет экс-форвард «Рубина» Руслан Мухаметшин

В нынешнем розыгрыше чемпионата Татарстана по футболу в заявку одной из команд включен экс-нападающий «Рубина» Руслан Мухаметшин. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель председателя федерации футбола Республики Татарстан, руководитель судейско-инспекторского комитета Радик Ахмадуллин.

«Огромное внимание футболу уделяется руководством Высокогорского района. Там есть самобытная команда «Эверест», которая ставит перед собой серьезные задачи. Она объединяет в своих рядах бывших профессиональных игроков, таких как Марат Сагитов, Рустем Хайруллин, также в заявке у них числится Руслан Мухаметшин», – отметил Ахмадуллин.

Стоит отметить, что Мухаметшин, который в сезоне-2012/2013, играя за «Мордовию», стал лучшим бомбардиром среди российских игроков РПЛ (11 мячей), уже сыграл один матч за «Эверест» в чемпионате республики. В игре против ДЮСШ Вахитовского района Казани 39-летний футболист вышел на замену на 50-й минуте встречи, но результативными действиями не отметился. «Эверест» тогда выиграл (3:0) и пока занимает 3-е место в своей подгруппе.

Всего в чемпионате Татарстана среди мужских команд принимают участие 28 клубов. 12 команд играют в высшей лиге (остальные – в первой), они разделены на две зоны: казанскую и закамскую. В прошлом году победителем чемпионата в высшей лиге стал зеленодольский «СШ№3 - Авангард».