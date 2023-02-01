ФБР проводит обыски в доме Джо Байдена

Сотрудники ФБР проводят обыск в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич по делу о секретных документах. Об этом сообщил личный адвокат главы государства Боб Бауэр, отметив, что проведение обыска было согласовано заранее, однако ордера на обыск агенты не получали.

«Сегодня при полной поддержке и сотрудничестве президента Министерство юстиции проводит запланированный обыск в его доме в Рехоботе, штат Делавэр. В соответствии со стандартными процедурами Министерства юстиции в интересах оперативной безопасности и целостности оно стремилось выполнить эту работу без предварительного публичного уведомления, и мы согласились сотрудничать», – приводит слова адвоката CNBC.

Очередной обыск — это еще один шаг, доказывающий готовность защиты Джо Байдена и самого Президента поддерживать расследование. Подчеркнул адвокат. Вновь он пообещал, что по итогу обыска появится дополнительная информация по делу.

Напомним, помощники Байдена в ноябре прошлого года нашли в его офисе секретные документы, которые хранились вместе с обычными бумагами. Позднее в гараже американского лидера нашли очередную партию таких документов, а в середине января стало известно, что в частном доме Байдена обнаружили еще пять страниц документов с пометкой «Секретно». Американский лидер отказался от «прозрачного расследования» по этому делу, писали СМИ. В Белом доме, комментируя эту ситуацию, заявили, что расследование докажет «непреднамеренный характер» появления секретных материалов в частном офисе и доме.