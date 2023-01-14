В доме Байдена нашли еще пять страниц секретных документов

В частном доме Президента США Джо Байдена в городке Уилмингтон обнаружили новые документы с пометкой «Секретно», сообщил спецсоветник главы государства по юридическим вопросам Ричард Саубер. Всего на сегодняшний день в доме американского президента удалось найти шесть страниц секретных документов.

«Поскольку у меня есть доступ к секретной информации, я направился в Уилмингтон в четверг, чтобы помочь с передачей Минюсту документации, которую личный юрист президента обнаружил в среду. Когда я передавал ее сопровождающим меня сотрудникам Минюста, еще пять страниц с пометкой «секретно» были обнаружены в числе прилагающихся материалов, [то есть] всего шесть страниц», – передает РИА Новости заявление Саубера.

Напомним, ранее стало известно, что помощники Байдена в ноябре прошлого года нашли в его офисе секретные документы, которые хранились вместе с обычными бумагами. На прошлой неделе в гараже американского лидера нашли очередную партию таких документов. В Белом доме, комментируя эту ситуацию, заявили, что расследование докажет «непреднамеренный характер» появления секретных материалов в частном офисе и доме.