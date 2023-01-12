Белый дом: Проверка докажет, что секретные документы появились в доме Байдена по ошибке

В Белом доме считают, что расследование докажет непреднамеренный характер появления секретных материалов в частном офисе и доме Президента США Джо Байдена, и готовы к сотрудничеству со спецпрокурором. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление юриста американского лидера Ричарда Саубера.

«Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были перемещены непреднамеренно, – сказано в заявлении. – И президент вместе со своими юристами действовали оперативно по обнаружении ошибки».

В четверг глава Минюстиции Меррик Гарланд объявил, что Роберт Хур был назначен спецпрокурором для выяснения того, как бумаги, составляющие гостайну, оказались в не приспособленных для хранения помещениях в бытность Джо Байдена частным лицом.

Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что нужно расследовать инциденты с секретными документами, найденными у Президента.