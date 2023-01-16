Байден отказался от прозрачного расследования в деле о секретных документах

Президент США Джо Байден не хочет, чтобы расследование по делу о секретных документах, найденных в его доме и офисе, было прозрачным. Об этом со ссылкой на председателя комитета по надзору палаты представителей конгресса Джеймса Комера сообщает РИА Новости.

«Президент Байден обещал самой прозрачной администрации в истории, но он отказывается быть прозрачным там, где это важнее всего», — заметил он в беседе с каналом Fox News.

Представитель конгресса полагает, что таким образом Белый дом, Национальный архивы и Министерство юстиции пытаются скрыть информацию о документах от населения и конгресса. «У нас нулевой уровень доверия к личным адвокатам Президента Байдена», — заявил Комер.

В заключение он добавил, что жители США заслуживают прозрачного расследования по этому делу, и конгресс сделает все необходимое, чтобы добиться ответа от Администрации Президента.

Напомним, ранее стало известно, что помощники Байдена в ноябре прошлого года нашли в его офисе секретные документы, которые хранились вместе с обычными бумагами. На прошлой неделе в гараже американского лидера нашли очередную партию таких документов. В Белом доме, комментируя эту ситуацию, заявили, что расследование докажет «непреднамеренный характер» появления секретных материалов в частном офисе и доме. Позднее была обнаружена еще одна партия документов – она находилась в частном доме Байдена в городке Уилмингтон.