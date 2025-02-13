Фаррахов: Статус Казани как исламской культурной столицы усилит экономику и культуру РТ

Айрат Фаррахов

Фото: © «Татар-информ»

Признание Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году – это планомерное дальнейшее движение города и Татарстана в целом. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«Я думаю, что это даст огромный импульс всему исламскому миру познакомиться со, все-таки, для многих еще незнакомой столицей Татарстана. С другой стороны, это огромный импульс для сохранения нашей идентичности, национальной культуры. Это передача толерантности к вероисповеданиям, к традициям, это передача наших ценностей», – отметил парламентарий.

Айрат Фаррахов также подчеркнул, что статус культурной столицы окажет положительное влияние и на экономику региона, способствуя увеличению туристического потока и расширению международного сотрудничества.

«Также это особый вклад в партнерские финансы, о которых мы говорим. Сейчас завершается эксперимент по партнерскому финансированию, и мы активно работаем над его продолжением. Мы считаем, что он должен быть расширен и стать бессрочным», – добавил собеседник информагентства.

Фаррахов также выразил уверенность, что Казань и Татарстан ощутят положительный эффект от этого события во многих сферах. «Я очень рад, горжусь Казанью и Татарстаном», – заключил депутат Госдумы.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил, что Казань в 2026 году будет носить звание культурной столицы исламского мира.