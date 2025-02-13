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Общество 13 февраля 2025 12:14

Минниханов: «Казань – культурная столица исламского мира в 2026 году»

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Казань в 2026 году будет носить звание культурной столицы исламского мира. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

«Казань – культурная столица исламского мира в 2026 году. Такое решение приняли сегодня в Джидде министры культуры стран Организации исламского сотрудничества», – говорится в сообщении татарстанского лидера.

Напомним, такой статус город получил на XIII Конференции министров культуры исламского мира, которая проходит в Саудовской Аравии в городе Джидда.

#Рустам Минниханов
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