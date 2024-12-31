Фарит Ханифов: Опыт создания платных дорог в Татарстане – удачный, ждем новых предложений

В декабре в Татарстане открылись сразу несколько крупных дорожных объектов, в том числе построены новые платные магистрали. В Миндортрансе не исключили, что строительство платных дорог в республике продолжится. В чем их преимущество и почему они необходимы, обсудили сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.





В декабре в Казани после реконструкции запустили движение по Горьковскому шоссе

Фото: metshin.ru

«Новые дороги будут диктовать развитие транспортной инфраструктуры в ближайшие десять лет»

В декабре в Казани после реконструкции запустили движение по Горьковскому шоссе, в «Большом Зеленодольске» построена новая четырехполосная дорога, возле Иннополиса реконструирован 10-километровый участок трассы М7.

В короткие сроки, всего за два года, построен обход Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму. Кроме того, появились две платные автодороги: по государственно-частному партнерству введена в эксплуатацию дорога Алексеевское – Альметьевск протяженностью 145 км и завершено строительство второго этапа Вознесенского тракта длиной 7,6 км.

Фарит Ханифов: «Мы ожидаем дальнейшее развитие сферы услуг на наших дорогах – это АЗС, пункты питания, зоны отдыха и парковки» Фото: prav.tatarstan.ru

«Татарстан получил хорошую дорожно-транспортную инфраструктуру. Она определит новые маршруты. Новые дороги будут диктовать развитие транспортной инфраструктуры в ближайшие десять лет. Мы ожидаем дальнейшее развитие сферы услуг на наших дорогах – это АЗС, пункты питания, зоны отдыха и парковки», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Дорога Алексеевское – Альметьевск стала жемчужиной нашей республики»

Движение по автодороге Алексеевское – Альметьевск открыли 26 декабря. На сегодня по ней проехало более 20 тыс. автомобилей при среднесуточной интенсивности 5,5 тыс. машин, сообщил гендиректор АО «Автострада» Александр Комлев.

«В пиковый день, 27 декабря, интенсивность на автодороге составила 6,5 тыс. автомобилей в оба направления», – сказал он.

Движение по автодороге Алексеевское – Альметьевск открыли 26 декабря Фото: t.me/mkhusnullin

Комлев подчеркнул, что новая магистраль позволит «эффективно использовать транзитный потенциал региона и существенно сократит пробег транспорта между субъектами».

«Эту дорогу долго ждали – более 15 лет. Как говорит Раис Татарстана Рустам Минниханов, она стала жемчужиной нашей республики. Это первая платная региональная автомобильная дорога. И она стала первой дорогой высшей категории. На ней предусмотрены специальные площадки для комфортного отдыха водителей, АЗС», – отметил он.

Пока дорога работает в тестовом режиме, поэтому проезд по ней бесплатный.

«Вознесенский тракт был построен в первую очередь, чтобы разгрузить Мамадышский тракт»

Второй этап Вознесенского тракта также ввели в эксплуатацию 26 декабря. Плата за проезд по ней начнет взиматься с 11 января. Сейчас проводятся тестовые работы, рассказал директор ООО «Оптима-технологии» Рустем Рафиков.

«В первую очередь это сделано, чтобы население привыкло к дороге, оценило ее комфортность, экономию времени. Она была построена в первую очередь, чтобы разгрузить Мамадышский тракт», – пояснил он.

Второй этап Вознесенского тракта также ввели в эксплуатацию 26 декабря Фото: rais.tatarstan.ru

По новому участку Вознесенского тракта в Казани 27 декабря проехало 44 тыс. автомобилей, 28 декабря – 27 тыс. машин, 29 и 30 декабря – по 24 тыс., сообщил Рафиков.

«Цена за проезд отвечает тем услугам, которые эти дороги предоставляют»

Алексеевское – Альметьевск и Вознесенский тракт – это дороги высшей категории, с разделительными полосами, без пешеходных переходов в одном уровне, заявил Фарит Ханифов.

«Здесь безопасность играет ключевую роль. И цена за проезд отвечает тем услугам, которые эти дороги предоставляют. На Вознесенском тракте уже работают аварийные комиссары. Подготовлены аварийные комиссары на Алексеевское – Альметьевск», – подчеркнул он.

Альтернативы этим платным дорогам существуют, и водитель может сам выбрать – «стоять в пробке на бесплатной дороге или быстро проехать по платной», добавил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Игорь Куляжев: «Альтернативы этим платным дорогам существуют, и водитель может сам выбрать – «стоять в пробке на бесплатной дороге или быстро проехать по платной» Фото: prav.tatarstan.ru

«Ряд населенных пунктов в республике требуют обхода»

В Татарстане могут продолжить строить платные дороги, если поступят соответствующие предложения от инвесторов, заявил Фарит Ханифов.

«Надеемся на дальнейшее привлечение частных инвестиций для строительства платных дорог. На наш взгляд, опыт получился удачный. По платным дорогам в первую очередь частный инвестор объявляет инициативу», – отметил он.

По мнению министра, после запуска второго этапа Вознесенского тракта и дороги Алексеевское – Альметьевск такие частные инициативы могут появиться уже в ближайшее время.

«В генплане Казани у нас есть вылетные магистрали. Какими они должны быть, платными или бесплатными, будут решать. По Лаишевскому направлению Институт пространственного планирования провел огромную работу. Направление в сторону Дербышек имеет достаточно серьезную интенсивность движения. Надо туда взгляд направить. Улицу Несмелова сдали в прошлом году, но дошли только до Храма всех религий (дублер Горьковского шоссе, – прим. Т-и). По генплану города, там требуется продолжение», – рассказал он.

По словам Ханифова, было бы неплохо, если «частная инициатива прозвучит по обходам населенных пунктов». «Достаточно серьезно развиваются агломерации. Это большие нагрузки на существующие дороги. И ряд таких населенных пунктов в республике требуют обхода. Это все в перспективе», – заметил он.

Строительство крупных дорожных объектов сказалось на состоянии ряда муниципальных и региональных дорог, поскольку по ним ездили большегрузы со стройматериалами. «Мы достаточно много подпортили дорог. Интенсивная эксплуатация привела к тому, что нам нужно ускоренными темпами, за год-два их отремонтировать, привести в нормативное состояние. Это тоже очень большой объем работы», – констатировал глава Миндортранса.

Строительство крупных дорожных объектов сказалось на состоянии ряда муниципальных и региональных дорог, поскольку по ним ездили большегрузы со стройматериалами Фото: © «Татар-информ»

Новые дороги перенаправят транспортные потоки

Он подчеркнул, что теперь стало возможным и развитие хабов в Татарстане.

«Перевалка, перегрузка, выгрузка грузов автотранспортом, железнодорожным и речным транспортом, чтобы разгрузить Казанскую, Набережночелнинскую и Альметьевскую агломерации, тоже свое развитие получат», – отметил глава Миндортранса.

Грузопотоки, по его мнению, должны обходить центры крупных городов – Казани и Набережных Челнов. Для этого должны быть созданы «перехватывающие центры».

«И здесь должны взаимодействовать уже несколько транспортных ведомств – речной, железнодорожный, автомобильный. На это будут направлены основные усилия в дорожном строительстве и развитии транспортной системы республики», – сообщил министр.