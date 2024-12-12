«Развивать жилищное строительство»: в Казанской агломерации появились 3 скоростные дороги

В Казани завершилась реконструкция Горьковского шоссе, в «Большом Зеленодольске» построена новая четырехполосная дорога, возле Иннополиса реконструирован 10-километровый участок трассы М7. Эти три дорожных объекта открыли сегодня в Татарстане с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.





Реконструкция Горьковского шоссе в Казани началась в 2022 году. Работы были проведены на 11,3 км дороги

Фото: metshin.ru

«Мы о таком даже мечтать не могли. Все проекты будут реализованы»

Без инструментов «Инфраструктурного меню» открытие этих объектов было бы нереально, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Все благодаря стратегическим решениям главы государства Владимира Путина, Председателя Правительства Михаила Мишустина, которые всегда поддерживают инфраструктурные проекты», – сказал руководитель республики.

Раис РТ подчеркнул, что в истории Татарстана до этого еще никогда не было такого объема строительства дорог. «Благодаря серьезной федеральной программе, поддержке руководства страны мы реализуем стратегические проекты», – заметил он.

По словам Минниханова, на реконструкцию Горьковского шоссе было направлено 27,1 млрд рублей. «Это серьезнейший объект. Он очень нужен», – констатировал руководитель республики.

Дорожные объекты открыли сегодня с участием Раиса РТ Рустама Минниханова Фото: rais.tatarstan.ru

«Дорога в «Большом Зеленодольске» – это наша мечта сблизить Казань и Зеленодольск. Сегодня это получилось. Кроме того, открываем рабочее движение на участке М7 возле Иннополиса. Даже город теперь смотрится по-другому», – добавил он.

Раис РТ напомнил, что прошлом году в Татарстане открыли новый мост через Волгу на трассе М12. В этом году будет открыт мост через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов.

«Мы о таком даже мечтать не могли. Все проекты будут реализованы», – подытожил он.

«Пропускная способность Горьковского шоссе увеличена до 10,8 тыс. автомобилей в час»

Реконструкция Горьковского шоссе в Казани началась в 2022 году. Работы были проведены на 11,3 км дороги.

«Реализован такой масштабный проект за два года. Провели большую работу по переустройству инженерных коммуникаций. Впервые в Татарстане построена трехуровневая развязка. Она расположена на месте старого дорожного кольца. Пропускная способность Горьковского шоссе увеличена в полтора-два раза – до 10,8 тыс. автомобилей в час», – рассказал журналистам заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Эдуард Вафин.

Пропускная способность Горьковского шоссе увеличена в полтора-два раза – до 10,8 тыс. автомобилей в час Фото: metshin.ru

От улицы Музыкальной до выезда на трассу М7 убрали светофоры и наземные пешеходные переходы, которые были причиной образования заторов. Взамен построено пять надземных пешеходных переходов с лифтами и реконструирован один, а также проведена реконструкция одного и строительство трех подземных пешеходных переходов.

Кроме того, построены три разворотных узла в разных уровнях и три в одном уровне, тоннель и эстакада. Шоссе расширили до шести полос на участке от торгового центра «Факел» до комплекса «Олимпиец».

На всем протяжении дороги построены тротуары и велосипедная дорожка длиной 14 км. Установлены шумозащитные экраны.

Во время реконструкции Горьковского шоссе в этом году также расширили дорогу по улице Нурихана Фаттаха до четырех полос. Эта улица – продолжение ул. Осиновской, реконструкция которой была проведена в 2022 году.

Построены три разворотных узла в разных уровнях и три в одном уровне, тоннель и эстакада Фото: metshin.ru

«В очень короткие сроки, с опережением графика смогли ввести объект»

В Зеленодольском районе новая четырехполосная дорога построена от трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М7 «Волга» до границы Казани.

Протяженность магистральной дороги общегородского значения – 6,6 км. В ее состав входят две разворотные петли с полосами торможения и разгона, а также путепровод через М7.

«Эта та история, когда дорожная инфраструктура создается раньше, чем жилье и промышленные объекты. Уже установлены светофоры и барьерные ограждения. В очень короткие сроки, чуть более полугода, с опережением графика смогли ввести объект», – рассказал генеральный директор организации «ТатДорТрансИнвест» Айрат Гайфутдинов.

Новая трасса проходит в северном направлении по землям Осиновского сельского поселения вдоль существующей автодороги, которая идет до территории промплощадки «Союз». Трасса заканчивается на границе Зеленодольского района и ул. Нурихана Фаттаха в Казани.

Стоит отметить, что до 2033 года планируется ввести более 1,2 млн кв. метров жилья на прилегающих к ней территориях.

«Участок соответствует нормативам скоростной автомобильной дороги»

В Верхнеуслонском районе участок с 761-го по 771-й километр трассы М7 расширили с двух до четырех полос движения. Реконструкция позволила увеличить пропускную способность в два раза и соединить Казанскую и Ульяновскую агломерации.

«После завершения реконструкции этого участка трасса М7 на отрезке от границы с Чувашией до Набережных Челнов соответствует нормативам IБ категории, то есть скоростной автомобильной дороги», – сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

Илдар Мингазов: «После завершения реконструкции этого участка трасса М7 на отрезке от границы с Чувашией до Набережных Челнов соответствует нормативам скоростной автомобильной дороги» Фото: rais.tatarstan.ru

На объекте построили развязку по типу клеверного листа. Она служит въездом и выездом в Иннополис.

Кроме того, расширили проезжую часть мостов через реки Прорва и Сулица. Построили надземный пешеходный переход возле села Татарское Бурнашево, шесть остановочных площадок с автопавильонами.

Разворотные петли с переходно-скоростными полосами появились на 763-м, 764-м и 768-м километрах автодороги. Они позволят водителям безопасно пересекать проезжую часть.

На участках трассы, которые проходят вблизи населенных пунктов, установили 1,6 км шумозащитных экранов.

На объекте построили развязку по типу клеверного листа. Она служит въездом и выездом в Иннополис Фото: rais.tatarstan.ru

«Сегодня знаковый день для Татарстана, для транспортного блока России»

Строительство дорог позволяет раскрыть логистический потенциал Татарстана, сказал по видеосвязи министр транспорта России Роман Старовойт.

«Сегодня знаковый день для Татарстана, для транспортного блока России. Реконструкция Горьковского шоссе в совокупности со строительством нового участка на пересечении федеральных дорог М7 «Волга» и А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск позволит разгрузить улично-дорожную сеть Казанской агломерации и создаст качественную вылетную магистраль», – заявил он.

Новая дорога в «Большом Зеленодольске» улучшит транспортное сообщение между Казанью и прилегающими территориями Зеленодольского района, обеспечит комплексное развитие территорий, добавил глава Минтранса.

А благодаря реконструкции участка М7, по его словам, будет создана надежная транспортная связь, сократится число ДТП за счет разделения встречных потоков на этом отрезке трассы.

«Проведенная реконструкция будет способствовать стабильному росту промышленного производства и сельского хозяйства в республике», – убежден он.

Марат Хуснуллин по видеосвязи заявил, что Казань является лидером по вводу жилья, в том числе благодаря тому, что строятся новые дороги Фото: rais.tatarstan.ru

«Открытие объектов – еще один важнейший шаг в развитии Казанской агломерации»

Казань является лидером по вводу жилья, в том числе благодаря тому, что строятся новые дороги, заявил по видеосвязи заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

«Эти объекты построены для того, чтобы развивалось жилищное строительство. Только в Казанской агломерации проживает около 1,5 млн человек. Открытие этих дорожных объектов – еще один важнейший шаг в развитии Казанской агломерации», – сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» Казань уже превысила показатель 85% нормативного состояния дорог агломераций. Он также выше и на региональных дорогах в Татарстане – 52%.

«В рамках национального проекта реализовано развитие Большого Казанского кольца, построен первый этап Вознесенского тракта, ждем завершения второго этапа», – отметил вице-премьер.

Он напомнил, что продолжаются работы по развитию международных транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг». «Ожидаем обход Набережных Челнов, обход поселка Сокуры на Оренбургском тракте. Это в рамках проекта «Европа – Западный Китай», – заметил Хуснуллин.

По его словам, Татарстан всегда был крупнейшим торговым и транспортным хабом России.

«И вот сегодня мы вносим очередной вклад в развитие нашей страны, этого мощнейшего транспортного узла. Надеемся, что в ближайшее время будет открыт еще целый ряд дорог федерального значения – Шали – Бавлы, обход Набережных Челнов. И обеспечена дальнейшая связь с Уфой и Екатеринбургом», – заявил зампредседателя Правительства.