«Столько транспортных проектов в Татарстане еще не реализовывалось»

Сегодня в Татарстане открыли дорожный обход Нижнекамска и Набережных Челнов, который войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень. Новое направление трассы М7 с мостом через Каму построили всего за два года. В церемонии открытия дороги принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





«Транспортный каркас регионов развивается последовательно и непрерывно»

В составе автодороги М12 «Восток» вводятся в эксплуатацию 81-километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане и 65-километровый обход нескольких населенных пунктов в Башкортостане, заявил по видеосвязи Президент России Владимир Путин.

«Эти объезды выведут транзитные потоки из городов и поселков, сделают движение более безопасным, а также позитивно скажутся на качестве жизни людей», – подчеркнул он.

Движение по участку автодороги М12 от Москвы до Казани было запущено в декабре прошлого года, напомнил глава государства.

«Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности автодорогой уже воспользовались более 26 млн автомобилистов. По ней перевезено свыше 70 млн тонн грузов», – рассказал он.

Владимир Путин: «Объезды выведут транзитные потоки из городов и поселков, сделают движение более безопасным, позитивно скажутся на качестве жизни людей»

По словам Путина, как и планировалось, «эта значимая магистраль» будет развиваться дальше в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток.

«Развитие транспортного каркаса регионов России идет последовательно и непрерывно. У нас набран хороший, высокий темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей», – отметил он.

Кроме того, глава государства отдельно прокомментировал вчерашние события в столице Татарстана:

«Я уверен, вы восстановите все, что было повреждено нашими недругами и противниками только что в Казани. Хочу в этой связи сказать, что кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране. Но мы с вами, как это вы (обращаясь к Раису Татарстана, – прим. Т-и) сейчас отметили, будем двигаться вперед, будем не только восстанавливать тот ущерб, который нам пытается кто-то наносить, но будем идти вперед еще большими темпами, вот как сейчас. Будем развивать и дорожные сети, и городское строительство, жилье будем строить», – сказал Владимир Путин.

«В истории Татарстана столько транспортных проектов еще не реализовывалось»

В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов входят скоростная четырехполосная автодорога протяженностью 81 км, 10 мостов, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях, рассказал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Мы ездили по М7 через плотину Нижнекамской ГЭС и через город Набережные Челны. Благодаря новой дороге водители смогут сэкономить один час», – заявил он.

Минниханов добавил, что на участке предусмотрено восемь многофункциональных площадок для отдыха. Причем четыре из них заработают уже в этом году.

Рустам Минниханов: «Благодаря новой дороге водители смогут сэкономить один час»

«В истории Татарстана столько транспортных проектов еще не реализовывалось», – отметил Раис РТ, поблагодарив за это главу государства.

«Надеемся, что дальше будем также двигаться вперед», – подчеркнул он.

Путин ответил, что Казань развивается такими темпами, которым во многих странах могут позавидовать. «Я смотрю на это с большим удовольствием. И хочу поблагодарить строителей Татарстана за успехи, которые демонстрирует республика под вашим руководством последние годы. Спасибо. И так держать», – обратился он к Минниханову.

«Одним из приоритетов развития дорожной сети является маршрут «Россия»»

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов, обход населенных пунктов в Башкортостане – часть проекта «Россия», заявил также по видеосвязи вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Одним из приоритетов развития дорожной сети является маршрут «Россия». И сегодня мы открываем участки именно этого маршрута – от Владивостока до Санкт-Петербурга», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ.

Илдар Мингазов (слева): «Строительство обхода обошлось в 79 млрд рублей»

Начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов рассказал, что строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму обошлось в 79 млрд рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета.

«Объект построили в короткие сроки – за два года. Такого результата достигли благодаря тому, что работали командно. Взаимодействовали с пятью подрядными организациями», – отметил он.

По словам Мингазова, на строительстве были задействованы 1,5 тыс. человек и 500 единиц техники. «На объекте работали четыре асфальтобетонных завода, два бетонных завода», – проинформировал он.

На строительстве были задействованы 1,5 тыс. человек, 500 единиц техники, четыре асфальтобетонных и два бетонных завода

Самое крупное искусственное сооружение скоростного маршрута расположено в Татарстане

Мост через Каму протяженностью 1,3 км – самое крупное искусственное сооружение скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Он расположен возле села Котловка. Стоит отметить, что при его строительстве судоходная навигация не прерывалась.

Для возведения моста рабочие выполнили 40 тыс. кубометров железобетонных работ, собрали металлическое пролетное строение весом более 11 тыс. тонн, сообщил директор Мостоотряда-41 Николай Горловой.

По его словам, мостостроители применили современные инженерные решения. Так, чтобы сократить сроки строительства при устройстве буронабивных свай одновременно использовали по две буровых установки на фундамент. В самый пик работ на участке работало четыре буровые установки.

Николай Горловой: «Мостостроители применили современные инженерные решения»

Кроме того, использовался метод бетонирования опор скользящей опалубкой, благодаря чему сроки возведения сократились в два-три раза. На участке задействовали единственный в России плавучий бетонный завод. Это помогло оптимизировать процесс возведения русловых опор и сократить сроки строительства моста.

«До 8 тыс. кубометров бетона было принято с помощью этого завода на реке. Метод бетонирования опор скользящей опалубкой – это новая технология, которая показала положительный результат. Впервые она была применена при строительстве моста через Волгу в Тольятти. Опалубка поднимается домкратом, и бетон принимается непрерывно», – уточнил Горловой.

Для борьбы с гололедом на мосту через Каму установили автоматический противогололедный комплекс. Он имеет специальные датчики, которые фиксируют состояние дорожного покрытия и определяют толщину водяной пленки, концентрацию противогололедного реагента, температуру покрытия и даже степень износа верхнего слоя асфальта. В случае опасности обледенения датчики заранее дадут команду на распределение необходимого количества противогололедного реагента.

На обходе установили освещение, шумозащитные экраны и ограждения от диких животных

Вторым по протяженности сооружением на обходе стал мост через Авлашку. Его длина – 308 метров. Он обеспечит безопасное пересечение реки и железной дороги на перегоне Бегишево – Никашновка.

Мостовые сооружения также появились через реки Аланка, Клятлинка, Аштылга, ручей Васильев и другие.

Для безопасности дорожного движения на обходе установили 160 км оцинкованного барьерного ограждения. На мостах, путепроводах и транспортных развязках смонтировано более 50 км линий электроосвещения.

На участках автодороги и искусственных сооружениях, которые находятся вблизи населенных пунктов, возведены шумозащитные экраны протяженностью свыше 14 км. Высота конструкций – от трех до четырех метров.

В границах Нижнекамского района звукопоглощающие экраны установили возле сел Нижнее Афанасово, Сарсаз-Бли, Шингальчи и Керекес. А в Тукаевском районе они находятся рядом с садовыми товариществами «Ромашка-1», «Весна-1», «Йолдыз» и «Автозаводец».

Для предотвращения выхода диких животных на проезжую часть на дороге имеются специальные ограждения. Всего на обходе более 20 км ограждений от диких животных.

Новая дорога послужит развитию Камского кластера

К строительству нового направления трассы М7 «Волга» приступили в 2022 году. Обход Нижнекамска и Набережных Челнов построен по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ожидается, что объект послужит развитию Камского кластера.

Весь скоростной маршрут Казань – Екатеринбург, который станет продолжением трассы М12, строится по поручению Президента России. В Татарстане транспортный коридор начинается в Пестречинском районе, в месте примыкания автомагистрали М12 к автодороге М7, по которой тянется до поворота на Костенеево.

Далее маршрут проходит по новому направлению трассы М7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Обход этих городов идет от 987-го километра в районе села Костенеево дороги М7 до поселка Сосновый Бор на 1069-м километре.

Возле этого поселка транспортный коридор вновь вливается в существующую М7 и проходит до границы Татарстана с Башкортостаном.

Фотографии Салавата Камалетдинова / «Татар-информ»