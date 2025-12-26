Фарид Мухаметшин назвал главные задачи «Единой России» в Татарстане на 2026 год

Главными задачами, стоящими перед Татарстанским отделением «Единой России» в 2026 году, станут сохранение представительства республики в Государственной Думе на нынешнем уровне и повышение качества работы с молодежью. Об этом на пресс-конференции в офисе регионального отделения партии «Единая Россия» сообщил его секретарь и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Наша главная задача – сохранить ход развития. Считаю, что в 2026 году нам нужно уделить больше внимания молодежи. У нас одна из крупнейших партийных организаций в стране, нам важно активнее работать с молодыми людьми, тем более [что] они сами к нам тянутся», – заявил он.

Кроме того, нужно будет, по словам Мухаметшина, избрать достойных депутатов Государственной думы. Татарстанский парламент выносит на федеральный уровень много законодательных инициатив, поэтому важно, чтобы их доносили грамотные специалисты.

«Мы ставим задачу подобрать, подготовить людей, направить в Госдуму, чтобы они были активными депутатами и рупором Татарстана. Наш голос будет слышен», – заверил Председатель Госсовета РТ.

Список лиц, которые будет участвовать в татарстанских праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму, еще даже не обсуждался. При этом изменения в составе команды республики вполне возможны, всё будет зависеть от мнения жителей, добавил руководитель исполкома регионального отделения партии Марат Самигуллин.

«Важно сохранить количественный и качественный состав, он у нас подобран серьезный. Безусловно, могут быть изменения в плане фамилий. Никто это спрогнозировать не может, но это даже еще и не обсуждалось», – пояснил он.

По его словам, важными моментами станут и продолжение гуманитарных миссий в подшефные города Луганской народной республики – Лисичанск и Рубежное, дальнейшее оказание помощи татарстанским бойцам и их семьям.

«Уверенно могу сказать, что нет ни одной семьи участника СВО в Татарстане, которая сказала бы, что им не уделяют должного внимания», – акцентировал Самигуллин.