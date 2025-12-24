news_header_top
Политика 24 декабря 2025 18:54

Мухаметшин: Задача – как минимум сохранить представительство Татарстана в Госдуме

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан намерен как минимум сохранить свое парламентское представительство в Государственной Думе IX созыва. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на 17-м заседании республиканского парламента VII созыва.

«Следующий год – ответственный. Наша задача – как минимум сохранить уровень представительства республики в нижней палате федерального парламента, чтобы далее единой командой трудиться во благо Отечества и родной республики», – заявил политик.

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва состоятся в сентябре следующего года.

