Политика 26 декабря 2025 18:19

Мухаметшин: Считаю, что нынешний состав депутатов Госдумы от РТ справляется

Нынешний состав депутатов Государственной Думы от Татарстана справляется с возложенными на них обязанностями и достойно представляют республику. Таким мнением на пресс-конференции в офисе регионального отделения партии «Единая Россия» поделился его секретарь и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Я высоко оцениваю депутатский состав, который сегодня представляет Татарстан в Государственной Думе. Мы с ними часто встречаемся, проводим через них свои законодательные инициативы», – заявил он.

Мухаметшин добавил, что на сегодняшний день «Единая Россия» остается превалирующей партией в республике и стране.

#Фарид Мухаметшин #Депутаты Госдумы рф
