Фарид Мухаметшин: «Хотелось бы сохранить костяк нашего депутатского корпуса в Госдуме»

«Без взаимодействия с федеральным центром никаких успехов не добьешься»

Татарстан в тесной взаимосвязи работает с федеральным центром над решением текущих и перспективных задач, заявил Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.

«Без тесной связи и взаимодействия с федеральным центром никаких успехов не добьешься. Мы должны соблюдать федеральные законы, участвуем в федеральных программах, финансируемых из бюджета РФ. И еще много других вопросов, которые нужно решать вместе с федеральными законодателями», – сказал он.

По словам спикера парламента, в последние годы не наблюдается «перетягивания» полномочий у регионов России. «Этого осознанно стало меньше. Озадачивают парламентариев, а также органы власти субъектов РФ – самый близкий к народу уровень власти», – отметил он.

Госдума и Совет Федерации показывают, что доверяют парламенту Татарстана, государственной власти республики, добавил Мухаметшин.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин даже сказал, что наши законодательные инициативы, как правило, рассматриваются в первоочередном порядке, что мы поднимаем актуальные вопросы, касающиеся не только Татарстана, но и других регионов. И они их рассматривают с позиции, которую мы предлагаем», – подчеркнул он.

Мухаметшин также заметил, что ни одного жесткого отказа законодательные инициативы Татарстана от Госдумы не получали. «Возможно, законодательных инициатив стало меньше, мы их сократили, поскольку тесная взаимосвязь налажена», – пояснил он.

«Ключевое направление – разграничение полномочий на региональном и муниципальном уровне»

В этом году вступил в силу федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Документ закрепил ряд значимых изменений в системе организации муниципального управления. Одно из них касается расширения использования одноуровневой модели местного самоуправления с возможностью сохранения двухуровневой.

«Серьезная работа предстоит до 2027 года. Каждому региону России нужно будет рассмотреть вопросы, связанные с адаптацией республиканских и муниципальных нормативных правовых актов с федеральным законодательством, усилением работы муниципальных образований, районных и городских советов», – сказал Мухаметшин.

В Государственном Совете Татарстана образована рабочая группа по адаптации республиканских законов к федеральному законодательству.

«Ключевое направление в работе – вопрос о разграничении полномочий на региональном и муниципальном уровне. Не исключено, что в ходе этого процесса нужно будет вносить изменения в Налоговый кодекс и бюджетное законодательство. Если потребуется, мы готовы выйти с законодательной инициативой», – подчеркнул спикер парламента.

По его словам, после принятия федерального закона вносить изменения потребовалось почти в 90 республиканских законов. Эта работа проводилась в этом году и продолжится в следующем.

«Требуется доработка наших законов, еще 2026 год уйдет на решение этих задач, на согласование. Есть вопросы, которые федеральный законодатель в предыдущие годы взял на себя, а субъекты способны и должны решать эти вопросы сами», – заявил Председатель Госсовета.

«Мы не ставим задачу умерщвлять собак»

На последнем в этом году заседании Госсовета Татарстана депутаты приняли два законопроекта, связанных с регулированием сферы обращения с безнадзорными животными. Одним из них предусматривается введение режима экстраординарной ситуации и допускается умерщвление безнадзорных животных только при наличии строгих оснований.

«Мы не ставим задачу умерщвлять собак. Но когда на ребенка напали сбившиеся в стаю брошенные собаки, нужно искать пути решения этой проблемы. Этот вопрос решают и в других субъектах РФ. Депутаты Госдумы работают над этой темой. И в Татарстане свои законы приняли», – сказал Мухаметшин.

Он подчеркнул, что к животным нужно относиться гуманно, но нельзя допускать, чтобы люди страдали от агрессивных собак.

«Вот это стержневое направление будущего закона, над которым работает федеральный центр. И мы изучаем разумные методы, которые есть в других регионах России. Но самое главное – к людям надо обращаться, которые заводят собак. Если завел собаку, то будь настоящим хозяином, люби ее, держи на поводке. Не дай бог, она покусает кого-то. Значит, будешь причастным к этой беде», – заявил он.

Спикер парламента заметил, что ответственность за собак, которые оказались на улице, полностью лежит на человеке. «В этом вопросе нужно навести порядок. Этот вопрос непростой, и еще не найдено такого законодательного решения, которое сработает так, чтобы ни один человек не был покусан. Значит – встает выбор. Почему этот вопрос появился? Ужесточились отношения», – добавил он.

«Они – проводники нашей политики в Государственной Думе»

В сентябре следующего года состоятся выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва, напомнил Председатель Госсовета.

«Стоит задача – как минимум сохранить представительство Татарстана в Госдуме. Сегодня в Государственной Думе работают 15 депутатов от республики, еще два сенатора в Совете Федерации. Они – проводники нашей политики в Государственной Думе. Хотелось бы сохранить костяк этого депутатского корпуса в Госдуме. Они наработали практику, опыт. К Татарстану прислушиваются, к нашим законодательным инициативам и к докладчикам, которые высказывают наши предложения на заседаниях Госдумы, на комитетах», – подчеркнул он.

Мухаметшин отметил, что в целом доволен работой депутатов от Татарстана в Госдуме восьмого созыва.

«И федеральные коллеги говорят, что наша депутация очень дружная, активно вносит предложения, не молчуны. Какие-то изменения, конечно, будут. Некоторые сами говорят, что, наверное, будут завершать эту работу. Но они прошли большую жизненную школу», – заключил он.