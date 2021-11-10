Фальсификаторов переписи могут оштрафовать на сумму до 100 тыс. рублей
Казанские общественники задались вопросом «Что делать, если во время переписи вас записали не так, как вы хотели?». Опубликованный проектом «Миллиард.Татар» видеоролик рассказывает о признаках нарушений при проведении переписи, о том, что делать при обнаружении нарушений, а также о том, какая ответственность грозит нарушителям.
Самыми яркими признаками, на которые стоит обратить внимание респондентам, является то, что переписчик пришел с блокнотом, записывает данные ручкой или карандашом, а не заносит данные в специальный планшет. Кроме того, переписчик не должен подсказывать ответы и навязывать чужую идентичность.
«Миллиард.Татар» рекомендует в подобной ситуации провести фото- или видеофиксацию переписчика и анкеты. Также необходимо проверить данные, которые переписчик внес в планшет. «Удостоверившись, что данные верны, попросить нажать кнопку „Завершить“», — пишет издание.
В случае сомнения в достоверности данных, записанных переписчиком, их можно проверить на портале госуслуг РФ.
Сообщить о фактах нарушения или фальсификации можно во Всемирный конгресс татар по телефону 8 (843) 236-59-16 и на горячую линию Всероссийской переписи населения — 8 (800) 707-20-20 с 9.00 до 21.00 по московскому времени, а также в органы прокуратуры.
Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности. Так, физическим лицам может грозить штраф от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, юридическим лицам — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.
Склонение должностным лицом переписчика к внесению им заведомо ложной информации в данные переписи может повлечь уголовную ответственность должностного лица за превышение должностных полномочий.