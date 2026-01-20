news_header_top
Политика 20 января 2026 18:20

Файзуллин и Песошин осмотрели новое здание Кировского районного суда Казани

Файзуллин и Песошин осмотрели новое здание Кировского районного суда Казани
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин осмотрели новое здание Кировского районного суда Казани. Их сопровождал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Четырехэтажное здание общей площадью свыше 4 тыс. кв. метров возведено на улице Правосудия, рядом со зданием Московского районного суда.

До этого начиная с 2000 года Кировский районный суд располагался в строении, находящемся по адресу: ул. Шоссейная, д. 3. О планах построить для него новое здание стало известно в феврале прошлого, 2025 года.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Инфраструктура объекта полностью соответствует современным требованиям. Помещения оснащены специализированной корпусной мебелью, системами хранения документов и так далее.

Для работы 15 составов судей предназначены 13 залов судебных заседаний. В шести из них будут рассматриваться уголовные дела, а в семи – административные.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Новое здание городского суда возведено и в Набережных Челнах – речь идет о второй очереди строительства. По видеосвязи сотрудники суда из Автограда поблагодарили за создание комфортных условий для посетителей и для них самих.

Ранее Ирек Файзуллин и Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрели экспозиции КГАСУ и ознакомились с проектами студентов. Министр строительства и ЖКХ РФ посетил Казань для участия в заседании коллегии Минстроя РТ.

