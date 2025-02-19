У Кировского районного суда Казани появится новое здание

В Казани планируется строительство нового здания Кировского районного суда. Об этом сегодня на совещании судей Республики Татарстан по итогам работы за 2024 год рассказал начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

«15 января состоялся рабочий визит в республику генерального директора Судебного департамента Владислава Иванова – это его первая поездка в регион. Во время визита, благодаря поддержке Рустама Минниханова, совместно были выработаны стратегия и план строительства второй очереди здания Набережночелнинского городского суда, а также нового здания Кировского районного суда Казани», – заявил он.

Зявдат Салихов отметил, что в настоящее время идет процесс формирования участка под строительство суда в Казани.