Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

Татарстан в 2025 году вновь побил рекорд по вводу жилья. Однако в целом из-за высокой ключевой ставки в республике наблюдается спад спроса на недвижимость. Подробнее о том, как развивался строительный сектор республики, – в материале «Татар-информа».





Фото: rais.tatarstan.ru

Файзуллин примерил свою студенческую штормовку

Сегодня итоги работы в Татарстане в 2025 году подвели работники строительной отрасли. На заседание коллегии Минстроя РТ приехал глава профильного федерального ведомства – Ирек Файзуллин. До заседания гость в сопровождении Раиса РТ Рустама Минниханова отправился в свою альма-матер – Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ), ранее – КИСИ.

Во время обхода музея университета Файзуллин обратил внимание на свою форму времен студотрядов, сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

«Отличная форма!» – написала она.

Сам же Файзуллин заметил, что форма 1984-1985 годов.

Ректор КГАСУ Рашит Низамов заметил, что Файзуллину форма впору. «Хоть сейчас отправляй (работать в стройотряде, – прим. Т-и)», – пошутил руководитель вуза.

Видео: t.me/galimovatatarstan

Доля стройкомплекса в ВРП Татарстана составила более 7%

Заседание коллегии прошло в IT-парке имени Башира Рамеева. Об итогах рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Доля строительного комплекса в валовом региональном продукте (ВРП) Татарстана по итогам 2025 года составила более 7%. Объем работ по виду деятельности «Строительство» превысил 1 трлн рублей в сопоставимых ценах. Для сравнения: в 2019 году, когда в республике только начиналась реализация национальных проектов, этот показатель составлял 364 млрд рублей.

Кроме того, министр отметил рост объема оказанных услуг жилищно-коммунального комплекса на 4,5%. В 2025 году он составил 65 млрд рублей.

Заседание коллегии прошло в IT-парке имени Башира Рамеева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году республика побила рекорд по вводу жилья

В 2025 году в республике были введены рекордные 3,5 млн кв. метров жилья.

«Это является рекордом для Республики Татарстан. Данного показателя планировалось достичь только в 2028 году», – отметил Марат Айзатуллин.

Почти 68% от общего объема ввода жилья пришлось на ИЖС, которое в дальнейшем будет развиваться с использованием эскроу-счетов: закон, гарантирующий гражданам защиту от недобросовестных застройщиков и предоставляющий льготные ипотечные инструменты, вступил в силу с 1 марта 2025 года.

Доля многоквартирных домов в общем объеме составила 38%.

Айзатуллин также рассказал, что план на 2026 год по соглашению с Минстроем России составляет почти 3,2 млн кв. метров жилья.

При этом имеющийся градостроительный потенциал республики позволяет прогнозировать возможность выполнения плановых показателей и в дальнейшем: сейчас он составляет 6,7 млн кв. метров. Всего в республике действует 654 разрешения на строительство многоквартирных домов общей площадью 6,1 млн кв. метров.

Об итогах рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большая часть свободных вакансий в РТ относится к строительству и ЖКХ

Рост строительного комплекса Татарстана сопровождается и высоким спросом на специалистов отрасли. В республике открыто более 23 тыс. вакансий, большая часть которых приходится на строительную отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство.

На подготовку кадров в строительной сфере брошены значительные усилия: в 2025 году профильные учебные заведения выпустили более 5,7 тыс. специалистов.

«Заметен и рост заработной платы, хотя в курируемых нами отраслях он по-прежнему остается ниже среднереспубликанского уровня», – сказал Айзатуллин.

Точную цифру министр не назвал. Однако в августе на встрече с журналистами в преддверии Дня строителя министр сообщал, что она составляет порядка 71 тыс. рублей и в сравнении с 2024 годом выросла на 22%.

Важным инструментом поддержки отрасли, по словам главы ведомства, стал национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». В 2025 году в его рамках участвовали 60 предприятий строительной отрасли и ЖКХ – это 17% от общего числа участников. К проекту присоединились 18 новых предприятий, а экономический эффект составил 628 млн рублей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане заменили 135 км инженерных сетей по нацпроекту

Одна из главных проблем в ЖКХ Татарстана – устаревшие сети, требующие модернизации.

Одним из инструментов сокращения их износа стала федеральная программа обновления коммунальной инфраструктуры, которая в 2025 году вошла в состав нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На ее реализацию направили 4,7 млрд рублей. В течение года было завершено 47 объектов в 11 муниципалитетах, а также заменено 135 км инженерных сетей.

Учитывая состояние коммунального хозяйства, в республике дополнительно запустили собственную программу модернизации с объемом финансирования 8,5 млрд рублей. Она включила 121 объект и позволила заменить еще 284 км сетей. Совокупно в рамках двух программ в 2025 году модернизировали и реконструировали 168 объектов во всех 45 муниципалитетах на общую сумму около 12,6 млрд рублей.

Всего в 2025 году обновили более 680 км сетей – около 2,5% их общей протяженности.

«И наша следующая цель – это замена не менее 3% сетей ежегодно», – подчеркнул министр.

Среди завершенных проектов – модернизация системы теплоснабжения в пгт Джалиль Сармановского района, имеющая стратегическое значение для муниципалитета. Также в 2025 году завершили модернизацию водопроводной системы в селе Куюки Пестречинского района, реконструировали системы водоснабжения в Чистополе, а в текущем году завершают обновление тепловых сетей горячего водоснабжения в Азнакаево.

«Мы благодарны за большую федеральную поддержку. Дополнительно к этому мы реализуем свою программу. Только на жилищно-коммунальный сегмент в этом году запланировано 14 млрд рублей. Тема непростая. По модернизации коммунальной инфраструктуры нам необходимо системно двигаться. Нужны правильные технологические решения. Также нужно привлекать внебюджетные источники финансирования сферы ЖКХ. Это и концессия, и другие формы», – прокомментировал проблему Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Мы благодарны за большую федеральную поддержку» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цифровизация сетей в Татарстане в 2026 году охватит Камскую агломерацию

Параллельно с обновлением и модернизацией инженерных сетей республика приступила к их цифровизации. В 2025 году Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана начало уникальный для России проект по созданию цифровой базы инженерной инфраструктуры.

«Важное направление в работе министерства – цифровизация отрасли, которая обеспечивает прозрачность и доступность всех процессов для наших граждан и организаций и является эффективным инструментом в борьбе с коррупционными проявлениями. Благодаря вашей поддержке, Рустам Нургалиевич, выделению в непростых финансовых условиях 100 млн рублей в 2025 году, мы смогли начать большой и уникальный для России проект», – отметил Айзатуллин.

По его словам, в рамках проекта была создана цифровая база инженерной инфраструктуры республики, охватывающая сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Казанской агломерации. Работа ведется в трех направлениях: инвентаризация архивов и перенос данных с бумажных носителей, обработка информации от ресурсоснабжающих организаций и геодезическая съемка сетей на местах с привлечением собственников.

В 2026 году аналогичные работы начнутся в Камской агломерации – в Набережных Челнах, Тукаевском, Нижнекамском и Елабужском районах.

Ирек Файзуллин поблагодарил руководство и строителей Татарстана за выполнение непростой задачи по восстановлению Лисичанска и Рубежного Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан восстановил 13 соцобъектов в подшефных городах ЛНР

Татарстан продолжает работу по восстановлению социальных и инфраструктурных объектов в Лисичанске и Рубежном. По итогам 2025 года республика завершила восстановление 13 социально значимых объектов в городах Луганской Народной Республики.

В Лисичанске это больница, три школы, МФЦ, спортшкола, детская школа искусств, детский сад и ясли. В Рубежном – МФЦ, пункт временного размещения, школа и пищеблок больницы.

Помимо этого, начиная с 2023 года специалисты из Татарстана выполнили ремонтно-восстановительные работы на 281 многоквартирном доме.

«Аварийными бригадами 14 организаций республики ведется колоссальная работа по обеспечению жизнедеятельности населения: сезонный пуск тепла, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение», – сообщил Марат Айзатуллин на коллегии Минстроя РТ.

С 2023 года на данных территориях проведено более 1 тыс. мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций на инженерных сетях, ежедневно ведется подвоз воды населению.

Эту работу отдельно выделил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, поблагодарив руководство и строителей Татарстана за выполнение непростой задачи по восстановлению Лисичанска и Рубежного.

«Отдельно хочу поблагодарить за работу в Лисичанске и Рубежном. Это тоже серьезная задача, поставленная Президентом нашей страны, и она успешно выполняется в непростых условиях. Надеюсь, что мы с вами проведем такую же конструктивную работу и в 2026 году», – заявил Файзуллин.

«Строительство – это огромная структура в экономике нашей республики»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул значимость строительной отрасли для республики.

«Мы строителей два раза только хвалим – на коллегии и на Дне строителя. В остальное время очень подозрительно смотрим на вашу работу. А в целом это огромная структура в экономике нашей республики, свыше 7% даже в такой большой экономике Татарстана», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что объем работ по виду деятельности «Строительство» достиг более 1 трлн рублей в сопоставимых ценах.

Рустам Минниханов подчеркнул значимость строительной отрасли для республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это значит, что республика обновляется, строится», – подчеркнул Раис РТ.

Он также напомнил, что в прошлом году было реализовано 48 программ, 7 нацпроектов и 4 нацпрограммы по строительству, ремонту и благоустройству порядка 3 тыс. объектов.

«Не зря мы еженедельно встречаемся. Вы понимаете, что без четкой и слаженной работы это было бы невозможно», – подытожил Минниханов.

«Стройка есть и будет локомотивом развития экономики»

Ирек Файзуллин, который с 2005 по 2020 год сам работал в Минстрое республики и 10 лет его даже возглавлял, также высоко оценил результаты строительного сектора Татарстана.

«Это действительно гигантская работа, которая связана с инвестициями», – оценил работу ведомства уже с федерального поста Файзуллин.

По его словам, динамика развития строительного сектора республики впечатляет и может служить примером эффективной работы отрасли даже в сложных экономических условиях.

«И сегодня, в условиях некоторого охлаждения экономики, как Центробанк у нас говорит, связанного с высокой ставкой, стройка есть и будет локомотивом развития экономики», – заявил глава федерального ведомства.

Министр также подчеркнул, что успехи Татарстана стали возможны благодаря реализации национальных проектов и государственной поддержке инфраструктурного развития.

Раису Татарстана присвоили звание почетного строителя России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раису Татарстана присвоили звание почетного строителя России

Заседание итоговой коллегии завершилось торжественной церемонией награждения. Раису Татарстана Рустаму Минниханову присвоили звание почетного строителя России. Награду ему вручил Ирек Файзуллин.

Глава Минстроя РТ отметил системный подход республики к развитию строительства и благоустройства, а также проекты, которые меняют города и становятся примером для других регионов.

Минниханов поблагодарил его за признание и отметил, что успехи Татарстана – результат общей работы строительной отрасли, власти и муниципалитетов.