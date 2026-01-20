Файзуллин и Минниханов осмотрели экспозиции КГАСУ и ознакомились с проектами студентов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Казанский государственный архитектурно-строительный университет сегодня посетили министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По прибытии в вуз гости осмотрели экспозицию «Мы – на защите Родины!», которая рассказывает о студентах и сотрудниках университета, защищавших Родину в Великой Отечественной войне, участвовавших в Специальной военной операции, а также выполнявших интернациональные миссии в Афганистане.

На выставке также были представлены волонтерские изделия для нужд СВО, изготовленные студентами.

Далее гости познакомились с ходом реализации проекта Центра управления процессами РТ – системы инцидент-менеджмента для управления эксплуатацией социальных объектов – и посетили музей истории КГАСУ. Иреку Файзуллину показали его форму времен работы в студенческом стройотряде.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После этого состоялась презентация работ молодых ученых КГАСУ. Среди них – научно-техническое сопровождение строительства киноконцертного зала в Альметьевске и завода этилена ЭП-600 в Нижнекамске, участие в разработке генерального плана Набережных Челнов, проекты быстровозводимых мостов на основе деревянных балок с полимеркомпозитными элементами и другие разработки.

Также гостям презентовали новый научно-образовательный центр «Долговечность/Озакка чыдамлык». В центре студенты и слушатели курсов осваивают компетенции по определению долговечности строительных материалов, контролю их состояния на разных этапах – от проектирования до эксплуатации зданий и сооружений.

Файзуллин и Минниханов ознакомились с лабораториями по ускоренным климатическим испытаниям, технологиям изготовления композиционных материалов и цифровому моделированию этих материалов.