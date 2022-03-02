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Ру Тат
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Экономика
2 марта 2022  17:07

Евросоюз запретил продавать и поставлять банкноты евро в Россию

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Европейский Союз наложил запрет на проведение любых операций с банкнотами евро в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в Официальном журнале ЕС.

«Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая Правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — цитирует издание выдержки из документа.

Документ предусматривает ряд исключений. Так, разрешено личное использование банкнот евро физлицами, которые прибывают в Россию, и членам их семей.

Ранее Евросоюз отключил от международной платежной системы SWIFT семь российских банков, о чем сообщал «Татар-информ».

Санкции против России были ужесточены после 24 февраля, когда Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Путин подписал указы о применении специальных экономических мер против санкций и о запрете вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тыс. долларов.

#санкции #евросоюз
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