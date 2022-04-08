Евросоюз заморозил активы «Открытия», ВТБ, Новикомбанка и Совкомбанка

Европейский Союз в рамках пятого пакета санкций против России расширил ограничительные меры против четырех финансовых организаций: «Открытия», ВТБ, Новикомбанка и Совкомбанка. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Пятый пакет санкций Евросоюза предполагал в том числе ввел полный запрет на операции с четырьмя «ключевыми российскими банками».

«После отключения от SWIFT активы этих банков подлежат заморозке, таким образом, они будут полностью отрезаны от рынков ЕС», — было сказано в сообщении Евросовета.

До этого Евросоюз отключил от международной платежной системы SWIFT семь российских банков. Это ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация «ВЭБ.РФ».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Евросоюз согласовал пятый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает постепенный отказ от импорта каменного угля, эмбарго на поставки оружия в РФ и ограничения на доступ судов под российским флагом в порты стран ЕС.

Ужесточение санкций Запада против России связано с проведением специальной военной операции на Украине. О ее начале 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.