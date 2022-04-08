Евросоюз ввел санкции против Грефа, Дерипаски и еще 214 граждан России

Европейский Союз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры против 216 физических лиц, среди которых — президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф и миллиардер Олег Дерипаска. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Под санкции также попали такие бизнесмены, как сын Сулеймана Керимова Саид Керимов (владелец крупного пакета акций ПАО «Полюс»), генеральный директор Сургутнефтегаза Владимир Богданов, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, Борис и Игорь Ротенберги, генеральный директор Ozon Александр Шульгин, президент группы компаний «Русская платина» Муса Бажаев и ряд других предпринимателей.

Кроме того, ЕС ввел рестрикции против нескольких медиаменеджеров. Среди них — гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, главный редактор и генеральный директор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, телеведущий и президент медиахолдинга «Звезда» Алексей Пиманов, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Помимо этого, под европейские санкции попали официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко, ряд сотрудников Администрации Президента РФ и члены правительств Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Евросоюз согласовал пятый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает постепенный отказ от импорта каменного угля, эмбарго на поставки оружия в РФ и ограничения на доступ судов под российским флагом в порты стран ЕС, а также заморозку активов четырех банков.

Ужесточение санкций Запада против России вызвано проведением специальной военной операции на Украине. О ее начале 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.