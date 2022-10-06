Евросоюз утвердил потолок цен на российскую нефть и другие санкции

Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он предусматривает введение потолка цен на нефть, запрет импорта товаров на 7 млрд евро и ряд экспортных ограничений.

Новые ограничительные меры стали ответом ЕС на «продолжающуюся эскалацию» и «незаконные» действия РФ против Украины, включая присоединение новых территорий, сообщает Еврокомиссия.

В Россию нельзя будет поставлять каменный уголь (включая коксующийся), электронные компоненты для производства оружия, технические изделия для авиаотрасли, ряд химических веществ и стрелковое оружие. Из РФ же нельзя будет импортировать готовую и полуготовую продукцию из стали, пластик, текстиль, транспортные средства, технику и сигареты.

Кроме того, очередной пакет санкций включает рестрикции против новых организаций и физических лиц. Среди них —организаторы референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также военные, бизнесмены, «пропагандисты», «компании, которые поддерживают российские Вооруженные силы».

Помимо этого, граждане входящих в ЕС стран не смогут занимать руководящие должности в российских госкомпаниях. РФ также нельзя будет предоставлять услуги по IT-консультированию и бизнес-сервисы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, чем грозит России новый пакет санкций. Страны ЕС уже давно обсуждали введение потолка цен на российскую нефть, но согласовали его лишь недавно. При этом накануне страны ОПЕК+ одобрили резкое сокращение добычи нефти.